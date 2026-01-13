Wall Street cerró este martes en rojo y su principal indicador, el Dow Jones de Industriales, bajó un 0,8 %, tras conocerse que JPMorgan, el banco más grande de Estados Unidos, redujo sus beneficios trimestrales y anuales.

Al cierre, el Dow Jones retrocedió hasta los 49.191 puntos y el selectivo S&P 500 perdió un 0,19 %, hasta los 6.963 mientras que el tecnológico Nasdaq bajó un 0,1 %, hasta 23.709 unidades.

Uno de las grandes compañías que hizo retroceder al Dow Jones fue JPMorgan, que al cierre de Wall Street, bajaba un 4,19 %, tras publicarse que el beneficio neto obtenido en 2025 fue un 2 % menor al del año anterior.

En el cuarto trimestre, periodo en el que más se fijan los inversores, el banco ganó un 7 % menos que el mismo trimestre del año anterior.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

Estos datos se produjeron a pesar de que el Índice de Precios de Consumo (IPC) de EE.UU. y la inflación subyacente del mes de diciembre se mantuvieron estables en un 2,7 % y un 2,6 %, respectivamente.

Pese a que el IPC encajó en las predicciones del mercado, el dato subyacente, que se esperaba que fuese a crecer ligeramente debido a los efectos de los aranceles del presidente, Donald Trump, supuso para algunos expertos una señal de que la inflación se está moderando.

El precio del petróleo intermedio de Texas (WTI) subió este martes un 2,77 %, hasta los 61,15 dólares el barril, después de que Trump cancelara el diálogo con las autoridades iraníes hasta que "cesen los asesinatos" en las protestas que sacuden al país.

La plata volvió a batir un récord al finalizar esta jornada después del conseguido un día anterior junto al oro. Al cierre de la bolsa, el preció del metal subía un 2,06 % hasta los 86,87 dólares

El oro, en cambio, terminó el día en rojo, tras perder un 2,67 %.

El mercado bursátil sigue pendiente de las tensiones entre la Administración de Trump y el presidente de la Fed, Jerome Powell, después de que el Departamento de Justicia iniciara una investigación federal contra él.