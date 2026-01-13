El programa “tasa cero” diseñado en el 2020 como respuesta a la descapitalización que sufrió el campo debido al impacto de la pandemia COVID-19 ha beneficiado a 19,000 productores, con montos menores de RD$ 10 millones.

Sin embargo, el administrador general del Banco Agrícola, Fernando Durán, informó que este programa financiero está descontinuado y “los recursos recuperados se están dedicando a dar apoyo tres iniciativas”.

Informó que se está transfiriendo una deuda “prácticamente impagable” de los productores de invernaderos de Rancho Arriba, San José de Ocoa, contraídas en el gobierno, sin garantías hipotecarias, por alrededor de RD$ 1,400 millones”.

Además, transferir al programa una deuda superior a RD$ 1,200 millones de contraída en el gobierno anterior “sin garantía por los bananeros” de la Línea Noroeste de República Dominicana.

Durán agregó que se ejecuta, además, la iniciativa campo joven, cuyo programa ha prestado RD$ 200 millones “sin intereses a proyectos de jóvenes”.

“El Banco Agrícola presta, no regala. El banco presta y como tal cada centavo que sale del banco el mínimo requerido que tiene es un pagaré firmado por un deudor con nombre, dirección y cédula”, aseguró Fernando Duran.

Karla Alcántara Abanderada por los viajes, postres y animales. Ha cursado diplomados sobre periodismo económico impartido por el Banco Central, periodismo de investigación por el Instituto Tecnológico de Santo Domingo, finanzas por el Ministerio de Hacienda y turismo gastronómico por la Organización Internacional Italo-Dominicano. Ver más