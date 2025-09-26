Al toque de campana, el Dow Jones de Industriales subió un 0,65 %, el S&P avanzó un 0,59 % y el Nasdaq progresó un 0,44 %.

Esta semana, el S&P 500 ha bajado un 0,3 %; el Nasdaq ha perdido un 0,7 % y el Dow se mantuvo sin cambios.

El PCE de agosto registró un aumento del 0,3 % durante el mes, lo que situó la tasa de inflación general anual en el 2,7 %, según informó el Departamento de Comercio el viernes.

El PCE subyacente, sin tener en cuenta los precios de los alimentos y la energía, se situó en el 2,9 % anual, tras un aumento del 0,2 % durante el mes.

Todas las cifras coincidieron con el pronóstico de consenso del Dow Jones y con lo esperado por la Reserva Federal, lo que probablemente hará que el banco central mantenga el ritmo de futuras reducciones en las tasas de interés.

Esta semana se ha caracterizado por una gran volatilidad e importantes pérdidas para el sector tecnológico en medio de dudas sobre la solidez del mercado de la IA.

Nvidia anunció el lunes una inversión de 100.000 millones de dólares en OpenAI, mientras que Oracle se posicionó como una de las grandes beneficiadas del pacto impulsado por el Gobierno de Donald Trump para que la 'app' TikTok funcione en EE.UU. con mínima representación china.

Oracle ha bajado más del 7 % en la semana.

Entre las 30 cotizadas del Dow, destacaron las subidas de Boeing (3,62 %), Travelers Companies (1,29 %) y Merck (1,24 %), y las caídas de Cisco (-0,93 %) y Apple (-0,55 %), entre otras.