Al cierre de la jornada en la Bolsa Mercantil de Nueva York, los contratos de futuros del WTI para entrega noviembre sumaron 74 centavos con respecto a la sesión previa.

El precio del oro negro se vio impulsado después de los últimos ataques con aviones no tripulados y drones de Ucrania a la infraestructura energética rusa, como el que impactó la refinería de Afipski, al suroeste de Rusia, que causó un incendio en sus instalaciones e impactó al flujo de exportación de combustible ruso.

Por su parte, el jueves Trump anunció que impondrá nuevos aranceles del 100 % a los medicamentos farmacéuticos a partir del 1 de octubre.

Las nuevas tarifas incluyen también un 50 % a los gabinetes de cocina y tocadores de baño, 30 % a los muebles tapizados y 25 % a los camiones pesados.