El precio del petróleo intermedio de Texas (WTI) subió este viernes un 1,14 %, hasta los 65,72 dólares el barril, impulsado por la situación geopolítica y los últimos anuncios arancelarios del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.
Al cierre de la jornada en la Bolsa Mercantil de Nueva York, los contratos de futuros del WTI para entrega noviembre sumaron 74 centavos con respecto a la sesión previa.
El precio del oro negro se vio impulsado después de los últimos ataques con aviones no tripulados y drones de Ucrania a la infraestructura energética rusa, como el que impactó la refinería de Afipski, al suroeste de Rusia, que causó un incendio en sus instalaciones e impactó al flujo de exportación de combustible ruso.
Por su parte, el jueves Trump anunció que impondrá nuevos aranceles del 100 % a los medicamentos farmacéuticos a partir del 1 de octubre.
Las nuevas tarifas incluyen también un 50 % a los gabinetes de cocina y tocadores de baño, 30 % a los muebles tapizados y 25 % a los camiones pesados.
Compartir esta nota