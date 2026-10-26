Wall Street cerró este lunes en verde, con optimismo renovado por el sector tecnológico ante la próxima salida a bolsa de la empresa de inteligencia artificial (IA) Anthropic, que dejó en segundo plano la preocupación por el petróleo y los tipos de interés.

Al toque de la campana, el índice Nasdaq, que concentra a las principales empresas tecnológicas, subió un 0,83 %, hasta 26.169 puntos; el selectivo S&P 500 avanzó un 0,70 %, hasta 7.676 unidades, y el Dow Jones de Industriales repuntó un 0,28 %, hasta 52.361 enteros.

Las dudas sobre la sostenibilidad y seguridad de la IA que causaron volatilidad la semana pasada parecieron disiparse hoy tras la entrega de documentación de Anthropic al regulador para su salida a bolsa, que se perfila como un hito similar al del debut de cotización de SpaceX en junio.

Anthopic indicó que planea salir a bolsa en el índice Nasdaq bajo la etiqueta ANT, pero no divulgó detalles de la operación ni una fecha concreta.

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Según The Wall Street Journal, la empresa facturó 16.300 millones de dólares en el primer semestre de 2026, casi trece veces más que en el mismo periodo del año anterior, pero perdió también 80.700 millones.

El sector tecnológico encabezó las ganancias hoy, con un avance del 1,5 %, seguido por el industrial (1,4 %).

En el plano corporativo, Meta bajó un 1,9 % tras anunciar un plan de ventas de acciones por valor de 95.000 millones de dólares para financiar su infraestructura de la IA, tras elevar su horquilla de gastos de capital este año hasta al menos 135.000 millones.

Microsoft, mientras, subió un 1,5 % tras ofrecer bajas incentivadas a 60.000 empleados, cerca de una cuarta parte de su plantilla global, una medida que se suma a dos reducciones previas acometidas este año, mediante jubilaciones incentivadas anticipadas y despidos.

Esta semana, se prevén los resultados trimestrales de Alphabet y Microsoft, el miércoles, y de los de Amazon, el jueves, así como la decisión sobre los tipos de interés que anunciará el miércoles la Reserva Federal (Fed).

La herramienta FedWatch da un 90 % de probabilidades a que la Fed mantenga los tipos de interés en el rango actual del 3,75 % al 4 % en esa reunión

En otros mercados, el petróleo intermedio de Texas (WTI, por sus siglas en inglés) bajó un 1,46 % hasta 101,76 dólares el barril, pendiente de los esfuerzos para desescalar las tensiones en Oriente Medio.

Al cierre de la bolsa, el oro subía a los 4.025 dólares la onza, la rentabilidad del bono a 10 años rozaba el 4,99 %, el euro se cambiaba a 1,1174 dólares y el bitcóin bajaba a 79.708 dólares.

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