Wall Street cerró este lunes en verde y el tecnológico Nasdaq terminó la jornada con un récord intradía, mientras el mercado espera nuevos datos de inflación que se publicarán esta semana.

Al cierre de la bolsa, el Nasdaq subió un 0,45 %, hasta 21.798 unidades; el Dow Jones avanzó un 0,25 %, con 5.514 puntos, y el selectivo S&P 500 ganó un 0,21 %, para quedar en 6.495 enteros.

Los inversores tienen el foco puesto en el índice de precios al productor y en el del consumidor que se divulgarán este miércoles y jueves, respectivamente, y que son datos clave para medir la inflación.

El viernes pasado, el Buró de Estadísticas Laborales (BLS) dio a conocer que la tasa de desempleo en agosto subió hasta el 4,3 %, con una anémica creación neta de 22.000 empleos, muy por debajo del dato de creación de julio.

"La preocupación por la situación del mercado laboral aumentó considerablemente la semana pasada, ya que prácticamente todos los datos sobre el mercado laboral apuntan a una desaceleración del crecimiento del empleo", apunta hoy el analista Tom Essaye en su informe diario Sevens Report.

No obstante, aclara, pese a estos "datos decepcionantes", el mercado laboral sigue siendo, en general, "estable".

Tras la publicación de este informe, los inversores esperan que la Reserva Federal (Fed) lleve a cabo un recorte en los tipos de interés en su próxima reunión este mes.

En el plano corporativo, destacó la subida de la tecnológica Broadcom (3 %), que la semana pasada superó las expectativas de los inversores con sus resultados del tercer trimestre.

Al igual que Broadcom, también subieron hoy las acciones de Nvidia (0,7 %), Amazon (1,5 %) y Microsoft (0,6 %), impulsando así al índice Nasdaq.

En otros mercados, el precio del petróleo intermedio de Texas (WTI) subió un 0,63 %, hasta los 62,26 dólares el barril, y al cierre de la sesión el oro subía a 3.676 dólares la onza, mientras el euro ganaba terreno frente al dólar con un cambio de 1,176.