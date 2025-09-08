Al cierre de junio, el Sistema Dominicano de Seguridad Social (SDSS), registró 2,383,347 trabajadores cotizantes, que realizaron un total de 2,477,125 cotizaciones, con un salario promedio cotizable de RD$ 37,572.82, equivalente a un crecimiento interanual de 6.7 %.

Asimismo, la masa salarial cotizable ascendió a RD$ 89,549 millones, lo que evidencia el dinamismo del mercado laboral formal en el país.

En cuanto a la participación por sector, el 82.3 % de las cotizaciones corresponde a servicios, donde destacan la administración pública (27.7 %), el Comercio (16.1 %) y el sector de hoteles, bares y restaurantes (6.9 %).

Por su parte, las industrias representan un 15.7 % de las cotizaciones y la agropecuaria un 1.8 %.

La Tesorería de la Seguridad Social (TSS) presentó los resultados del Boletín Estadístico del Régimen Contributivo del Sistema Dominicano de Seguridad Social (SDSS), correspondientes a junio de 2025, los cuales reflejan un crecimiento sostenido en el número de trabajadores y empleadores cotizantes, así como en la masa salarial cotizable.

El boletín resalta que el número de empleadores alcanzó los 106,021 cotizantes, lo que supone un incremento interanual de 2.1 %. De estos, el 78.3 % corresponde a microempresas, es decir, empleadores con hasta 10 trabajadores; mientras que el 17.5 % pertenece a pequeñas empresas, con entre 11 y 50 empleados.

El tesorero de la Seguridad Social, Henry Sahdalá, valoró estos resultados como una muestra de la solidez del sistema.

“El crecimiento en trabajadores, empleadores y masa salarial refleja la confianza en el SDSS y su importancia para la estabilidad social y económica del país. Nuestro compromiso es seguir fortaleciendo la transparencia y eficiencia en la administración de los recursos”, expresó.

La TSS reiteró que la publicación de este boletín estadístico contribuye a la transparencia institucional y a la generación de información confiable para la toma de decisiones, invitando a ciudadanos, empleadores y hacedores de políticas públicas a consultar los datos completos disponibles en el portal.

