El ministro de Hacienda y Economía, Magín Díaz, juramentó este lunes a Catalino Correa Hiciano como gerente general del Banco de Desarrollo y Exportaciones (Bandex), durante un acto oficial celebrado en la sede de la entidad.

La ceremonia reafirmó la convicción del Gobierno de impulsar el fortalecimiento institucional y consolidar una banca de desarrollo enfocada en apoyar proyectos estratégicos e inclusivos en beneficio del país.

La designación de Correa Hiciano se oficializó mediante el Decreto 498-25, emitido por el presidente Luis Abinader, que le confiere la responsabilidad de dirigir y representar a Bandex como banca de desarrollo del Estado.

Con esta decisión, la institución reafirma su papel en el financiamiento de iniciativas sostenibles y de gran impacto social y económico para República Dominicana.

Correa Hiciano expresó su agradecimiento al presidente Luis Abinader por la confianza depositada en él y reafirmó su compromiso de liderar a Bandex con entrega, transparencia y lealtad.

Señaló que asume este reto con un profundo sentido de responsabilidad, consciente de la misión del banco como motor del desarrollo productivo y exportador del país, con especial énfasis en el fortalecimiento de las mipymes y los sectores estratégicos de la economía nacional.

Catalino Correa Hiciano es contador público autorizado y posee una reconocida formación académica. Es egresado de la Universidad Organización y Método (O&M), con maestrías en Contabilidad Tributaria por la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) y en Administración de Negocios (MBA) por la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM).

Asimismo, cursó una especialización en prevención del fraude fiscal y blanqueo de capitales en la Universidad Castilla-La Mancha, España.

En su trayectoria profesional ha ejercido funciones de gran importancia en el sector público, entre ellas Tesorero Nacional, Contralor General de la República Dominicana y Director General de la Administradora de Subsidios Sociales (ADESS), donde impulsó una profunda transformación tecnológica que modernizó la entrega de subsidios sociales, garantizando mayor seguridad y eficiencia.

Su gestión ha recibido reconocimientos de diversos gremios empresariales y comerciales, destacando su vocación por la transparencia, la ética y la modernización administrativa.

La incorporación de Correa Hiciano a la gerencia general de Bandex marca el inicio de una nueva etapa destinada a consolidar al banco como una entidad sólida, innovadora y alineada a los objetivos de desarrollo nacional, contribuyendo al dinamismo productivo y al impulso de proyectos de alto impacto social y económico en República Dominicana.

