El Banco de Desarrollo y Exportaciones (Bandex) resaltó que logró revertir pérdidas y generar utilidades netas por RD$ 313 millones en 2024, lo que permitió distribuir dividendos al Estado dominicano por primera vez desde 1998. Estos avances fortalecieron la autonomía financiera del banco y lo posicionaron como un actor clave en el financiamiento productivo y de exportación, desde 2021.

Los logros alcanzados en este período marcan un antes y un después para Bandex, dejando sentadas las bases de una institución sólida, transparente e inclusiva que continuará apoyando los proyectos de mayor impacto económico y social para República Dominicana”, destacó la entidad.

La gestión de su exgerente general, Juan Mustafá Michel, consolidó un ciclo de recuperación financiera, modernización y compromiso con el desarrollo productivo del país, terminó.

Mustafá, economista con 20 años de experiencia en el sector financiero, asumió la posición de vicepresidente ejecutivo senior de Empresas Subsidiarias del Banco de Reservas.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

Su paso por Bandex estuvo acompañado de iniciativas que no solo garantizaron la estabilidad financiera, sino que también reforzaron el rol del banco como instrumento de política pública al servicio del desarrollo sostenible.

Con este relevo, Bandex reafirma su compromiso de dar continuidad a la visión transformadora que ha marcado los últimos años, apostando por la innovación, la inclusión y el apoyo a los sectores productivos que generan valor y oportunidades para la nación.

Servicios de Acento.com.do Acento es el más ágil y moderno diario electrónico de la República Dominicana. Información actualizada las 24 horas. Entérate de las noticias y sucesos más importantes a nivel nacional e internacional, videos y fotos sobre los hechos y los protagonistas más relevantes en tiempo real. Ver más