Tras garantía de no modificación a la cesantía, Centrales Sindicales suspenden llamado a Vigilia

Las centrales sindicales anunciaron la suspensión del llamando a vigilia frente al Congreso Nacional y de la marcha pacífica en San Pedro de Macorís, pautada para el próximo miércoles 10 de septiembre.

La decisión fue tomada luego de un encuentro con el presidente del Senado, Ricardo de los Santos y miembros de la comisión negociadora de las centrales sindicales.

Durante la reunión llevada a cabo en el despacho del presidente del Senado, De los Santos dio garantías de que no será modificada la cesantía en ninguna de sus versiones, tal cual fue planteado en el proyecto de modificación del Código de Trabajo.

Ricardo de los Santos dijo que está dispuesto a recibir a los empresarios del país para arribar a un acuerdo que favorezca a todos los trabajadores.

“Hoy tenemos aquí al sector laboral y estamos dispuestos a recibir al sector empresarial, porque lo que buscamos es, precisamente, que haya paz laboral en la República Dominicana y que los derechos de los trabajadores se mantengan intactos. Estamos en busca de construir el mayor nivel de consenso posible con el Código Laboral”, aseguró.

De los Santos declaró que el Congreso Nacional está dispuesto a escuchar a todos los sectores involucrados en esta ley, y que, a pesar de que no todos están de acuerdo con la reforma al código, recordó que deben estar abiertos a socializar todas las opiniones en torno al proyecto.

En tanto, que, el vocero de la comisión negociadora que ha llevado este proceso desde el año 2013, el presidente de la Confederación Nacional de Unidad Sindical (CNUS), Rafael (Pepe) Abreu, sostuvo que suspenden el plan de acción, en vista del compromiso asumido por el presidente del Senado.

“En virtud del llamado que nos hizo el presidente del Senado, y en razón de la garantía de que los derechos de los trabajadores no serían tocados, especialmente la cesantía, en ninguna de sus modalidades, nos obliga a, desde aquí, comunicarles a todos los afiliados a nuestras confederaciones que se deje sin efecto la vigilia del miércoles y que esperamos que se agote definitivamente el proceso de este anteproyecto de ley en la Cámara del Senado”, dijo.

En la reunión participaron, además, los sindicalistas Jacobo Ramos, José Luis León, Santos Sánchez, Gabriel del Río, Eulogia Familia y Amauris Abreu.

