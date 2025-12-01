Wall Street cerró este lunes en rojo en una jornada bajista marcada por el mal día de las criptomonedas y la caída del 6 % de Bitcoin, que cotiza por debajo de los 86.000 dólares.

Al cierre, el S&P 500 cayó un 0,53 % hasta los 6.812,63 puntos, el Nasdaq perdió un 0,38 %, hasta los 23.275,92 enteros, y el Dow Jones de Industriales cedió un 0,9 % hasta las 47.289,33 unidades.

Los tres índices rompieron así rachas de cinco días de ganancias en parte por la caída de Bitcoin, que ejerció presión a la baja sobre el mercado bursáil.

A finales del mes pasado, esa criptomoneda había caído por debajo de los 90.000 dólares por primera vez desde abril, y desde entonces ha tenido dificultades para mantenerse por encima de esa marca.

Por otra parte, empresas como Broadcom y Super Micro Computer perdieron más del 4 % y el 1 %, respectivamente, lo que indica una mayor toma de ganancias en algunas empresas del sector de la inteligencia artificial, recoge CNBC.

Mientras, las acciones de Synopsys se dispararon un 4,85 % después de que Nvidia anunciase este lunes la compra de acciones por valor de 2.000 millones de dólares de esa empresa, como parte de una "asociación estratégica multianual" destinada a "acelerar soluciones de ingeniería en computación e inteligencia artificial (IA)".

Según un comunicado conjunto, Nvidia adquirió las acciones de Synopsys a 414,79 dólares por título y trabajará con la compañía para "acelerar su portafolio de aplicaciones de alto rendimiento, avanzar en ingeniería de IA avanzada, expandir el acceso a la nube y desarrollar iniciativas comerciales conjuntas".

Fuera del sector tecnológico, minoristas como Ulta y Walmart avanzaron un 1,64 % y un 0,92 %, respectivamente, gracias al impulso de la temporada de compras navideñas.

Según Robert Schein, director de inversiones de Blanke Schein Wealth Management, las acciones están ahora "pasando por un período de digestión".

"Pero creemos que el panorama para las acciones sigue siendo sólido en este momento, especialmente dada la alta probabilidad de que la Reserva Federal vuelva a recortar los tipos de interés la próxima semana", dijo a la cadena CNBC.