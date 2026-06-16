La Bolsa de Nueva York cerró sin una tendencia clara, con los inversores prudentes ante la firma de un memorandum el viernes para poner fin a la guerra de Oriente Medio, y a la espera de los resultados de la reunión de la Reserva Federal.

El Dow Jones (+0,64%) logró este martes, por segunda sesión consecutiva, registrar un récord al cierre, en 52.001,64 puntos.

Pero el índice Nasdaq –donde se concentran los valores tecnológicos– y el índice ampliado S&P 500 cerraron ambos en rojo, perdiendo respectivamente un 1,15% y un 0,57%.

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