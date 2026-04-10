La Bolsa de Nueva York cerró con resultados dispares el viernes, ya que los inversores se mantuvieron cautelosos a pocas horas del inicio de las conversaciones de paz en Pakistán entre Washington y Teherán.

El Dow Jones cedió un 0,56%, el índice Nasdaq ganó un 0,35% y el índice ampliado S&P 500 retrocedió un 0,12%. En la semana, los tres índices de referencia del mercado estadounidense avanzaron más de un 3%.

"Los mercados evolucionan en un clima de cautela ante la proximidad de las conversaciones de alto el fuego entre Estados Unidos e Irán previstas para este fin de semana en Islamabad", destacó Elias Haddad, de Brown Brothers Harriman (BBH).

Aunque a lo largo del día han surgido dudas sobre si estas negociaciones se celebrarán o no, representantes de ambos países se reunirán en Islamabad "para instaurar la paz", dijo el viernes el primer ministro paquistaní, Shehbaz Sharif.

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Pakistán había invitado a las delegaciones a reunirse el viernes, pero la llegada del vicepresidente estadounidense JD Vance será el sábado por la mañana.

La delegación iraní arribó el viernes por la noche, según la televisión estatal, que precisa que las conversaciones solo comenzarán si Washington acepta "las condiciones de Irán".

Teherán exige que Israel termine sus ataques en Líbano y que se desbloqueen los activos iraníes antes de sentarse a la mesa de negociación.

Como señal de la esperanza de los inversores en esta reunión, los precios del petróleo volvieron a bajar el viernes, un 13%.

Para los inversores, "la cuestión central es saber si lo peor de los temores relacionados con la seguridad marítima ya ha pasado", aseguró Haddad.

La navegación sigue muy obstaculizada en el estrecho de Ormuz, vía marítima estratégica para el petróleo prácticamente bloqueada por Irán desde el inicio de la guerra.