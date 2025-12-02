Wall Street abrió este martes en verde, y su principal indicador, el Dow Jones de Industriales sube un leve 0.06 %, hasta los 47.323 puntos, rompiendo así con la tendencia a la baja de ayer.

Diez minutos después de la apertura del parqué neoyorquino, el selectivo S&P 500 subía un 0.41 %, hasta 6.839 unidades, y el tecnológico Nasdaq ganaba un 0.81 %, hasta 23.469 los enteros.

Los principales índices estadounidenses comenzaron la semana en números rojos, poniendo fin a cinco días de rachas de ganancias.

Diciembre suele ser un mes sólido para el mercado en general. El S&P 500 promedia una ganancia de más del 1 % en diciembre, lo que lo convierte en el tercer mejor mes del año para el índice de referencia desde 1950, según el Almanaque del Operador de Bolsa.

En otros mercados, los contratos futuros del petróleo intermedio de Texas (WTI, en inglés) para enero bajaban un 0.62 %, hasta 58,96 dólares el barril.