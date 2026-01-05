Wall Street abrió este lunes en verde, con las petroleras estadounidenses en auge después de que este fin de semana el Gobierno de Donald Trump detuviera al presidente venezolano, Nicolás Maduro.

Once minutos después de que abriera el parqué neoyorquino, el Dow Jones de Industriales subía un 1,01 %, hasta 48.869 unidades; el selectivo S&P 500 ganaba un 0,54 % en 6.895 enteros, y el Nasdaq avanzaba un 0,45 %, hasta 23.339 puntos.

En la apertura de Wall Street, las empresas petroleras estadounidenses fueron las más propulsadas por la detención del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y su mujer, Cilia Flores, por parte de Estados Unidos, que fueron trasladados a Nueva York para ser juzgados bajo la jurisdicción estadounidense en Nueva York.

Chevron, multinacional estadounidense de energía dedicada principalmente al petróleo y al gas natural, subía un 4,04 %.

Por otro lado, otro gigante estadounidense de la energía, Exxon Mobil, ganaba un 1,1 %.

Ambas compañías llegaron a alcanzar hasta un 7 % y un 4 % de ganancias respectivamente, pero se moderaron rápidamente.

Más allá de las petroleras, el mercado bursátil no reaccionaba especialmente. Históricamente, algunos terremotos geopolíticos no han tenido un gran impacto en la bolsa de valores, según la firma de servicios financieros UBS.

El secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, explicó este domingo que, uno de los objetivos de la Administración de Donald Trump, mientras dirige Venezuela, es refinar el crudo pesado de Venezuela, el país con mayores reservas de petróleo del mundo, según la OPEP, en las refinerías estadounidenses.

El petróleo intermedio de Texas (WTI, en inglés) subía un 1,45 % esta mañana.