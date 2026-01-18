La Dirección General de Impuestos Internos (DGII) informó que hoy domingo 18 de enero vence el plazo para renovar el impuesto de circulación vehicular (marbete) 2025-2026 por vía digital, mediante su portal web o la aplicación móvil, utilizando el número de cédula o RNC junto con los datos de la placa del vehículo y realizando el pago exclusivamente con tarjeta de crédito.

La entidad recaudadora recordó que la renovación presencial sigue disponible hasta el sábado 31 de enero de 2026 en 47 entidades financieras con 856 sucursales a nivel nacional, así como en las colecturías de la DGII en Villa Vásquez (Montecristi) y Sánchez (Samaná).

Según la DGII, los marbetes solicitados por internet se entregan en un plazo aproximado de cuatro días laborables en el Gran Santo Domingo y hasta ocho días laborables en el interior del país, mientras que quienes opten por el trámite presencial reciben el distintivo de circulación de forma inmediata.

Los valores del impuesto se mantienen sin cambios respecto al período anterior: RD$1,500 para vehículos fabricados hasta el año 2020 y RD$3,000 para los fabricados a partir de 2021.

La DGII advirtió que los contribuyentes que no renueven dentro de los plazos establecidos enfrentarán recargos económicos adicionales, que varían según el tiempo de incumplimiento, incluidos montos superiores para marbetes vencidos de años anteriores.

