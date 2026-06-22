Vega Real cierra Expo Feria Madre Feliz con más de RD$2,506 millones en créditos

La cooperativa Cooperativa Vega Real informó el cierre de su XXVI Expo Feria Madre Feliz con la colocación de RD$2,506.3 millones en créditos, a través de 8,352 financiamientos otorgados a igual número de familias asociadas, superando así la meta prevista para esta edición.

Durante 31 días de operación, la feria no solo alcanzó su objetivo de financiamiento, sino que también registró más de RD$2,800 millones en ventas, consolidándose como uno de los principales espacios de dinamización comercial impulsados por la cooperativa, se aseguró.

La organización destacó que el resultado ratifica a la Expo Feria Madre Feliz como su principal plataforma de colocación de créditos, en un contexto donde las cooperativas mantienen un rol relevante en el acceso al financiamiento de consumo y bienes duraderos en el país.

Empleo temporal e impacto regional

Yanio Concepción, Vega Real.

El evento tuvo un efecto multiplicador en la economía local del Cibao, al activar más de mil empleos temporales vinculados a logística, seguridad, servicios y entretenimiento.

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Estos puestos se concentraron principalmente en La Vega y municipios cercanos, donde la feria opera como un nodo de contratación estacional para actividades comerciales y operativas.

Expansión de membresía y participación de aliados

Nuevos asociados y red cooperativa

La feria permitió la incorporación de 1,975 nuevos asociados, elevando la membresía de Vega Real a más de 160,000 personas distribuidas en 16 provincias y 47 municipios.

Este crecimiento refleja la expansión del modelo cooperativo en el país, aunque también plantea desafíos de sostenibilidad institucional y gestión de servicios ante el aumento de la base social.

Aliados estratégicos y oferta de consumo

Más de 40 aliados comerciales participaron en la feria con ofertas en áreas como electrodomésticos, tecnología, vehículos, construcción, seguros y salud visual.

El modelo combina financiamiento cooperativo con consumo directo, lo que convierte el evento en una plataforma híbrida entre feria comercial y mecanismo de colocación crediticia.

Agenda social, educación y enfoque comunitario

Formación y educación financiera

La feria incluyó una programación educativa centrada en finanzas personales, microempresas, gobernanza cooperativa y responsabilidad social.

También se abordaron temas medioambientales, con énfasis en problemáticas como el caso de Río Verde, en un intento de vincular el modelo cooperativo con debates de sostenibilidad.

Inclusión social y servicios comunitarios

Entre las actividades sociales se desarrollaron jornadas de salud primaria, liderazgo femenino en la agricultura, crianza con corresponsabilidad y vivienda como derecho humano.

Además, la guardería “Reino Real” atendió a 217 niños y niñas, facilitando la participación de familias durante el evento.

La Expo Feria Madre Feliz se ha consolidado durante 26 años como una de las iniciativas más visibles del movimiento cooperativo en el Cibao, combinando financiamiento, consumo y actividades educativas.

Su evolución refleja el crecimiento del sector cooperativo en la República Dominicana como actor relevante en el acceso al crédito de consumo, aunque también abre el debate sobre el nivel de dependencia de estos eventos para la colocación de cartera y expansión de membresía.

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