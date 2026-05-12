Los consumidores se enfrentan a la amenaza de que el alza de precios se extienda más allá de los surtidores de gasolina si no se pone fin rápidamente a la guerra en el Medio Oriente, según ejecutivos y analistas, mientras las empresas ponen de manifiesto el impacto derivado del vertiginoso aumento de los costos energéticos.

Las repercusiones de un conflicto que ya entra en su tercer mes han dominado los informes de resultados trimestrales en EE. UU. y Europa, conforme los inversores presionan a los ejecutivos sobre su respuesta al alza del precio del petróleo y el gas. Las empresas de toda Asia también se han visto sacudidas por la crisis energética.

Las referencias a "medidas de precios" y al "traslado de costos a consumidores" durante las conferencias de resultados del primer trimestre en EE. UU. han alcanzado su nivel más alto desde que la invasión a gran escala de Ucrania por parte de Rusia desencadenó la última crisis inflacionaria mundial en 2022, según un análisis del Financial Times (FT).

United Airlines, el fabricante de pasta de dientes Colgate-Palmolive y 3M, fabricante de las notas Post-it y la cinta adhesiva Scotch, se encuentran entre las multinacionales estadounidenses que han anunciado aumentos de precios en su intento por proteger sus márgenes de beneficio.

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Aproximadamente el 10 por ciento de las casi 300 conferencias de resultados de las empresas del índice S&P 500 analizadas por el FT citaron la guerra en Irán como motivo para haber subido los precios, o señalaron que los aumentos serían probables si sus costos energéticos se mantenían elevados.

Bob Jordan, director ejecutivo de Southwest Airlines —la mayor aerolínea de bajo costo de EE. UU.—, advirtió que tendrían que aumentar las tarifas si los precios del combustible se mantenían en los niveles actuales, añadiendo que el modelo de negocio del grupo estaba siendo sometido a una "prueba de estrés" por "este entorno único de agitación geopolítica".

Las revelaciones de las empresas destacan las consecuencias de gran alcance que conlleva la interrupción del tráfico marítimo en el estrecho de Ormuz, el angosto paso marítimo por el que habitualmente transita una quinta parte del suministro mundial de petróleo.

El estrecho —por cuyo control EE. UU. e Irán han seguido pugnando durante un alto el fuego que entró en vigor el mes pasado— es también una importante vía de paso para el gas natural licuado (GNL), las resinas plásticas y el aluminio.

Un análisis realizado por el FT sobre las conferencias de resultados del primer trimestre de las empresas del índice S&P 500 reveló que las menciones de "recargos" se habían disparado hasta alcanzar su nivel más alto desde, al menos, el año 2018.

Los recargos por combustible se añaden a las tarifas contractuales que los expedidores pagan por el transporte de mercancías, y fluctúan en función de los precios de combustibles como el diésel.

Las empresas están poniendo de manifiesto el costo del conflicto a medida que aumentan los temores de que, si no se logra reabrir el estrecho en las próximas semanas, las reservas de petróleo y gas podrían caer por debajo de niveles críticos, impulsando aún más al alza los precios de la energía.

La guerra ha provocado un repunte vertiginoso en los precios del petróleo; el crudo Brent —referencia internacional del mercado— alcanzó a finales del mes pasado un récord máximo desde el inicio del conflicto, situándose en los US$126.41 por barril. El martes, su cotización se mantenía por encima de US$113.

Como muestra del desafío que afrontan las empresas al evaluar si sus clientes serán capaces de asimilar precios más elevados, Andre Schulten, director financiero de Procter & Gamble (P&G), declaró que "el consumidor se ha visto golpeado por una inflación acumulada que supera cualquier nivel observado en la historia reciente".

P&G —compañía propietaria de marcas como los pañales Pampers y las rasuradoras Gillette— advirtió que el vertiginoso encarecimiento del petróleo podría resultar en un costo adicional de US$1 mil millones para la empresa.

El petróleo impacta directamente los costos de transporte de mercancías que asumen las empresas; no obstante, los derivados del petróleo también se utilizan en la fabricación de productos plásticos y materiales de embalaje.

Jonathan Feeney, de la consultora Optimal Advisory, señaló que los costos derivados del conflicto en Irán han mermado, en promedio, unos dos puntos porcentuales del margen de beneficio bruto de las empresas del sector de bienes de consumo. Si persisten las condiciones actuales, dichas empresas se verían obligadas a recuperar estas pérdidas con precios más elevados para los consumidores.

"No pueden quedarse de brazos cruzados esperando a que la situación cambie durante el segundo semestre del año", afirmó.

(Clara Murray, Chris Cook y Gregory Meyer. Copyright The Financial Times Limited 2026. © 2026 The Financial Times Ltd. All rights reserved. Please do not copy and paste FT articles and redistribute by email or post to the web).

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