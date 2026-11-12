La Unión de Medianos y Pequeños Industriales de la Harina (UMPIH) aseguró que el pan popular mantendrá su precio actual durante lo que resta de 2026 y proyectó que seguirá sin variaciones durante 2027.

Issachar Burgos, miembro de la Junta Directiva de la organización, también descartó aumentos en el precio de la telera navideña para la próxima temporada festiva.

Durante un encuentro con periodistas, Burgos afirmó que el pan popular conserva el mismo precio desde 2022 y atribuyó esa estabilidad a los acuerdos alcanzados en febrero pasado en una mesa de trabajo encabezada por el presidente Luis Abinader y el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM).

El dirigente empresarial sostuvo que las panaderías cuentan con capacidad operativa para garantizar el abastecimiento de ambos productos durante las festividades navideñas.

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Sin embargo, la organización no detalló cuál es el precio actual del pan popular ni de la telera, tampoco especificó los costos de producción o los acuerdos que permiten mantener esas tarifas.

Burgos afirmó que la estabilidad se extendería durante todo 2027, aunque no ofreció detalles sobre las condiciones que permitirían sostenerla ante eventuales variaciones en los costos de la harina, la energía y otros insumos.

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