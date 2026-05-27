El superintendente de Pensiones, Francisco Torres, afirmó que la reforma al sistema de pensiones busca garantizar que ningún dominicano viva en condiciones de pobreza durante la vejez, mediante una mayor participación y responsabilidad del Estado en la protección de los trabajadores al momento de su retiro.

Explicó que una de las propuestas para actualizar la Ley 87-01 es la mejora de la pensión mínima garantizada, la cual sería financiada en su totalidad con recursos del propio sistema de pensiones.

Asimismo, planteó un incremento gradual de la tasa de cotización de las cuentas de capitalización individual, que pasaría del 9.97 % actual al 15 % en un período de ocho años. “Es una propuesta que se ejecutaría de manera progresiva y durante un tiempo definido”.

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Torres indicó que el objetivo es mejorar significativamente las condiciones de retiro de más de cinco millones de afiliados al sistema. Entre las metas planteadas figura garantizar que alrededor de dos millones de trabajadores reciban una pensión ajustada de por vida a la inflación y al aumento del costo de vida.

El funcionario explicó que, en las condiciones actuales, apenas el 20 % de los afiliados logra acumular los recursos suficientes para asegurar una pensión adecuada al momento de retirarse.

“Hoy, solo tres de cada diez trabajadores alcanzan el éxito dentro del sistema, al completar las cotizaciones requeridas. Lo que buscamos es ampliar esa cobertura y mejorar los beneficios futuros”, expresó.

En ese sentido, destacó que la propuesta permitiría garantizar que tres de cada diez trabajadores reciban una pensión equivalente al 100 % de su último salario al momento del retiro, siempre que cumplan con al menos 25 años de cotización. Además, estimó que hasta la mitad de los trabajadores podría alcanzar una tasa de reemplazo cercana al 70 % de su salario final.

“A unos dos millones de afiliados se les garantizará una pensión de por vida, ajustada periódicamente por inflación”, sostuvo.

¿Cómo se lograría? La Superintendencia de Pensiones (Sipen) explicó que el descuento mensual a los trabajadores pasará de 2.87 % a 4.43 %, mientras que el aporte del empleador aumentará de 7.10 % a 10.82 % durante los primeros ocho años “para que las empresas no generen desempleo, y nos llevaría al promedio de la región de América Latina, que hoy estamos en los más bajos de los países de la OCDE”.

“Tenemos potencial de generar mejores rendimientos”, afirmó.

“Se aumenta el aporte al fondo de solidaridad social de 0.4% a 1.25% para garantizar una pensión vitalicia a los trabajadores que aporten al menos 15 años”.

Explicó que la edad retiro se mantendrá a 60 años para todos los afiliados actuales del sistema, al agregar que “la edad de retiro se aumentará gradualmente para aquellas personas nacidas a partir del año 2008”.

Karla Alcántara Abanderada por los viajes, postres y animales. Ha cursado diplomados sobre periodismo económico impartido por el Banco Central, periodismo de investigación por el Instituto Tecnológico de Santo Domingo, finanzas por el Ministerio de Hacienda y turismo gastronómico por la Organización Internacional Italo-Dominicano. Ver más