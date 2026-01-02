Entre enero y agosto de 2025, las operaciones del Impuesto a la Transferencia de Bienes Industrializados y Servicios (Itbis) alcanzaron RD$ 6.2 billones a nivel nacional, lo que representó un crecimiento de 7.6 % en comparación con el mismo período de 2024, cuando el monto declarado fue de RD$ 5.8 billones.

El mayor peso de estas operaciones se concentró en la región Ozama, que aportó el 75.9 % de los RD$ 741,926 millones declarados por ventas en agosto de 2025.

La Región Ozama, una de las diez regiones de planificación de la República Dominicana, está formada principalmente por el Gran Santo Domingo (Distrito Nacional y Provincia Santo Domingo) y la provincia de Monte Plata, incluyendo municipios como Santo Domingo Este, Santo Domingo Oeste, Santo Domingo Norte, Pedro Brand, Los Alcarrizos, San Antonio de Guerra, Boca Chica, Yamasá, Bayaguana, Sabana Grande de Boyá y Peralvillo.

Al desagregar las ventas por sector económico durante agosto de 2025, se evidencia que el renglón servicios fue determinante en la región Ozama, con un aporte de RD$ 433,509 millones, equivalente al 76.9 % del total regional, que ascendió a RD$ 563,192 millones, según el Informe de Situación Macroeconómica de agosto de 2025.

En esa misma región, la industria aportó RD$ 123,144 millones, mientras que el sector agropecuario registró RD$ 6,538 millones. Este último monto se situó RD$ 1,701.6 millones por debajo del aporte agropecuario del Norte (RD$ 8,239.6 millones), pero por encima del Sur (RD$ 560.2 millones) y del Este (RD$ 332.5 millones).

Por su parte, el sector industrial generó RD$ 13,250 millones en el Sur y RD$ 10,244 millones en el Este, cifras cercanas a las registradas por el sector servicios en estas regiones, que alcanzaron RD$ 14,139 millones en el Sur y RD$ 29,821 millones en el Este, reflejando una estructura productiva más limitada frente al peso que ostenta el Ozama en la economía nacional.

De acuerdo con el Ministerio de Hacienda y Economía, este desempeño confirma el rol de la región Ozama como principal eje económico y fiscal del país, “sustentado en la concentración de actividades de servicios, comercio e intermediación financiera”.

Además, la entidad estatal informó que luego del Ozama se ubicó la región Norte, con una participación de 14.9 %, impulsada por el comercio, la manufactura y la actividad agropecuaria. Le siguieron el Este, con 5.4 %, y el Sur, con 3.8 %.

En términos absolutos, el Norte registró RD$ 989,769 millones en ventas declaradas; el Este, RD$ 388,453 millones, y el Sur, RD$ 250,403 millones, posicionándose esta última como la región de menor aporte a las operaciones reportadas ante la Dirección General de Impuestos Internos (DGII).

