En octubre de 2025, el sector exportador dominicano alcanzó su mejor desempeño para este mes en los últimos trece años, al superar los US$ 1,250 millones en exportaciones.

El notable dinamismo del sector ha permitido que, entre enero y octubre de 2025, las exportaciones acumuladas alcanzaron los US$ 11,954 millones, lo que representa un crecimiento de 10 % respecto al mismo periodo del año anterior.

Estos datos fueron ofrecidos por el ministro de Industria, Comercio y Mipymes (MICM), Víctor Bisonó, quien acompañó al presidente Luis Abinader en la ceremonia de entrega de los Premios a la Excelencia Exportadora 2025 que organiza la Asociación Dominicana de Exportadores (Adoexpo).

El ministro detalló que, en 2024, las exportaciones de servicios modernos alcanzaron US$ 2,289 millones, con un incremento de 29 % respecto a 2023, y de 175 % en comparación con 2019, lo que confirma que República Dominicana no solo produce, sino que crea y exporta talento e innovación.

Atribuyó este dinamismo a la visión del Gobierno, que ha consolidado una política económica abierta al mundo y orientada al desarrollo sostenible, convirtiendo al país en un destino líder en la atracción de capital internacional. “somos receptores del 30 % de toda la inversión extranjera directa que llega al Caribe y Centroamérica. Y este año, estoy convencido de que alcanzaremos la cifra histórica de 5,000 millones de dólares en inversión extranjera directa”, detalló el funcionario.

Bisonó felicitó a los galardonados y reconoció a la Adoexpo por ser aliada constante “en esta gran misión de mostrar al mundo lo mejor de nuestra nación”.

Sobre la premiación

La entrega de Premios a la Excelencia Exportadora 2025 estuvo encabezada, igualmente, por el presidente de Adoexpo, Karel Castillo, quien destacó que la República Dominicana tiene hoy una oportunidad histórica de convertir las exportaciones en su ADN nacional, y que cada dominicano entienda que exportar crea empleos, impulsa innovación, fomenta encadenamientos productivos y mejora la calidad de vida de nuestra gente.

“Desde Adoexpo, compartimos la visión del presidente Luis Abinader, que busca duplicar el PIB nacional y consolidar las exportaciones como uno de los pilares más firmes de nuestro crecimiento”, dijo Castillo.

