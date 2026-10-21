El sector de bebidas no alcohólicas genera aproximadamente 63,190 empleos en República Dominicana, con salarios anuales por RD$ 19,363 millones y aportes fiscales estimados en RD$ 15,605 millones, de acuerdo con datos divulgados por la Asociación de Bebidas No Alcohólicas de la República Dominicana (Asibenas).

La asociación también atribuye a esta industria un valor agregado de RD$ 55,896 millones y compras superiores a RD$ 24,000 millones en bienes y servicios de otros sectores de la economía nacional.

Asibenas agrupa a empresas productoras, distribuidoras y comercializadoras de bebidas no alcohólicas, y representa al sector ante las autoridades. La entidad señala que su agenda se organiza en torno a tres áreas: contribución económica, sostenibilidad ambiental y bienestar de los consumidores.

En materia ambiental, la asociación promueve iniciativas de economía circular y aprovechamiento de residuos. También figura como cofundadora de NUVI, plataforma que impulsa acciones relacionadas con la gestión de residuos y la conservación del entorno.

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En el ámbito del consumo, participa como cofundadora de la Alianza por el Bienestar, desde donde fomenta la educación y las decisiones de consumo informadas.

La entidad también plantea como prioridades la defensa de condiciones de competencia equitativas, el combate a la informalidad y el diálogo técnico para la formulación de políticas públicas.

Su participación en el Consejo Internacional de Asociaciones de Bebidas (ICBA) y en la Asociación Latinoamericana y del Caribe de la Industria de Bebidas y Refrescos (ALAIAB) extiende la representación del sector dominicano a espacios internacionales.

Al cumplir 53 años, Asibenas reafirma su intención de representar de manera conjunta a la industria y promover iniciativas vinculadas con la economía, el medioambiente y los consumidores.