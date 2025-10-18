República Dominicana continúa dando pasos importantes para lograr convertirse en el principal hub de la aviación privada ejecutiva, el cual está dirigido a un turismo de alto poder adquisitivo.

Así lo informó el director ejecutivo del Departamento Aeroportuario (DA), Víctor Pichardo, quien indicó que esto ha sido posible gracias a la creación del Protocolo para la Aviación Privada No Comercial, establecido mediante decreto.

El Protocolo para la Aviación Privada No Comercial es un instrumento que establece el procedimiento de recepción y salida de aeronaves privadas en República Dominicana, con el objetivo de dar facilidades a este sector.

“En estos cinco años de Gobierno, hoy podemos asegurar que estamos en el camino correcto para lograr nuestro objetivo, de convertirnos en hub para la aviación privada ejecutiva, atrayendo cada vez más aeronaves de este renglón, que aporta grandes beneficios económicos a nuestra industria turística”, explicó.

En ese sentido, el presidente de Universal Aviation International, Greg Evans, valoró el crecimiento que ha tenido el país en ese sentido y felicitó a las autoridades por mostrar sus bondades, participando en este tipo de escenarios.

Empresas con base dominicana como el Grupo Punta Cana, Panorama Jets y Universal Aviation RD, también participaron en la feria Business Aviation Convention & Exhibition (NBAA) 2025.

EN ESTA NOTA

Departamento Aeroportuario República Dominicana

Servicios de Acento.com.do

Acento es el más ágil y moderno diario electrónico de la República Dominicana. Información actualizada las 24 horas. Entérate de las noticias y sucesos más importantes a nivel nacional e internacional, videos y fotos sobre los hechos y los protagonistas más relevantes en tiempo real.

Ver más

Noticias relacionadas