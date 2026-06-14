El Banco Central de la República Dominicana (BCRD) informó que las remesas recibidas entre enero y mayo de 2026 alcanzaron los US$5,170.1 millones, lo que representa un crecimiento interanual de 5.4 % en comparación con el mismo período del año pasado.

De manera particular, durante mayo ingresaron al país US$1,090.2 millones por concepto de remesas, cifra superior en US$104.8 millones a la registrada en mayo de 2025, equivalente a un incremento de 10.6 %. Asimismo, el monto recibido en mayo fue US$30 millones mayor que el de abril de este año.

El BCRD destacó que este desempeño se produjo en un contexto internacional complejo, marcado por tensiones geopolíticas en Medio Oriente que han impactado los precios del petróleo y aumentado las presiones inflacionarias a nivel global.

La entidad atribuyó el crecimiento principalmente a los envíos realizados por la diáspora dominicana residente en Estados Unidos, país que originó el 82.3 % de las remesas formales recibidas en mayo, con un total de US$827.9 millones.

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El organismo explicó que este resultado está respaldado por la fortaleza del mercado laboral estadounidense y la expansión del sector servicios, donde se concentra una importante proporción de trabajadores dominicanos. En mayo, el índice PMI no manufacturero se situó en 54.5 puntos, mientras que la tasa de desempleo se mantuvo en 4.3 %, con la creación de 172,000 nuevos empleos.

España se consolidó como el segundo país emisor de remesas hacia República Dominicana, con US$62 millones, equivalentes al 6.2 % del total recibido en mayo. Le siguieron Italia y Haití, con una participación de 1.2 % cada uno, y Suiza, con 1.1 %. También se registraron aportes desde Francia, Canadá y Alemania, entre otros países.

Distribución geográfica de los recursos

En cuanto a la distribución geográfica de los recursos, el Distrito Nacional concentró el 49.7 % de las remesas recibidas durante mayo. Santiago captó el 10.1 % y la provincia Santo Domingo el 6.8 %, reflejando que las principales zonas metropolitanas del país recibieron dos tercios del total de estos ingresos.

El Banco Central señaló que el flujo de remesas ha contribuido a la estabilidad cambiaria. Al cierre de mayo, el peso dominicano acumuló una apreciación de 7.8 % frente al dólar respecto a diciembre de 2025.

Asimismo, las reservas internacionales alcanzaron US$15,771.1 millones, equivalentes al 11.7 % del Producto Interno Bruto (PIB) y suficientes para cubrir 5.7 meses de importaciones, niveles que superan las recomendaciones internacionales.

BCRD proyecta las remesas para el cierre de 2026

Para el cierre de 2026, el BCRD proyecta que las remesas superen los US$12,200 millones, mientras que los ingresos por turismo sobrepasen los US$11,900 millones. También estima exportaciones por alrededor de US$17,300 millones e inversión extranjera directa superior a US$5,300 millones, lo que permitiría que el país reciba más de US$50,200 millones en divisas durante el año.

La institución reafirmó su compromiso de continuar monitoreando el entorno económico internacional para preservar la estabilidad de precios y del mercado cambiario en la República Dominicana.

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