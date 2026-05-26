RD y Ecuador aceleran negociaciones para un acuerdo comercial que abarca energía, comercio y movilidad

El gobierno dominicano, a través del Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM), pactó los términos generales de referencia para la negociación de un posible acuerdo comercial de alcance parcial con Ecuador, con el objetivo de impulsar los intercambios comerciales, las inversiones y el encadenamiento productivo entre ambas naciones.

El acuerdo es resultado directo de la reunión sostenida entre el presidente Luis Abinader y su homólogo ecuatoriano, Daniel Noboa, durante una reciente visita de Estado a Punta Cana.

El acto estuvo encabezado por el ministro del MICM, Yayo Sanz Lovatón. El documento técnico fue suscrito por el viceministro de Comercio Exterior del MICM, Daniel Peña, y la viceministra de Comercio Exterior del Ministerio de Producción, Comercio Exterior e Inversiones de Ecuador, Ivanova Cereceda.

En el se establecen los aspectos generales, la definición de los equipos de trabajo y la información a intercambiar para encaminar las negociaciones hacia un acuerdo que potencie las exportaciones y fortalezca la integración económica regional.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

Complementariedad económica

Durante su intervención, el ministro Sanz Lovatón subrayó las oportunidades que ofrece la relación entre ambas economías. "Ecuador es un país que respetamos y con el que tenemos una gran historia. Allí pudimos confirmar la gran sinergia entre las economías de Ecuador y República Dominicana", expresó.

El funcionario destacó que Ecuador cuenta con una importante producción de materias primas, mientras que República Dominicana aporta experiencia en turismo, zonas francas, logística y servicios, además de una ubicación estratégica para el comercio internacional.

"Creo que ambos países podemos hacer grandes cosas, y por eso hoy estamos firmando este convenio. Ojalá sirva de ejemplo para que los demás países de Latinoamérica continúen trabajando unidos", añadió.

La perspectiva ecuatoriana

La ministra de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana de Ecuador, Gabriela Sommerfeld, calificó de honor la visita y la suscripción del acuerdo. "Este documento fortalecerá los lazos comerciales para generar riquezas y oportunidades de empleo para ambos países", afirmó.

Ivanova Cereceda señaló que la firma representa "el primer paso de una relación que continuará fortaleciéndose en términos positivos y fraternales entre Ecuador y República Dominicana".

140 años de relaciones diplomáticas

El viceministro Daniel Peña recordó que en agosto próximo ambos países celebrarán 140 años de relaciones diplomáticas. "Con este acuerdo consolidamos las conversaciones sostenidas entre los presidentes Abinader y Noboa sobre comercio e inversión, creando una fuente idónea de oportunidades para beneficio de nuestra gente", afirmó.

Tras la firma, los equipos técnicos continuarán coordinando el cronograma y las modalidades de negociación en beneficio de sectores clave de exportación de ambas naciones.

El intercambio en cifras

El comercio bilateral entre República Dominicana y Ecuador totalizó US$ 170.2 millones en 2025. Sin embargo, la balanza es ampliamente deficitaria para el lado dominicano:

Flujo comercial Monto Exportaciones dominicanas hacia Ecuador US$19.9 millones Importaciones desde Ecuador US$150.4 millones Total intercambio bilateral US$170.2 millones

Ecuador ocupa la posición 28 como socio comercial de República Dominicana, mientras que República Dominicana figura en el lugar 37 para Ecuador. El acuerdo de alcance parcial busca, precisamente, reducir esa brecha y diversificar la oferta exportable dominicana hacia el mercado ecuatoriano.

También estuvieron presentes en el acto la ministra Sommerfeld; el viceministro de Relaciones Exteriores de Ecuador, Alejandro Dávalos; el embajador de Ecuador en República Dominicana, Santiago Martínez, y el asesor ministerial Jairo Cueva.

Servicios de Acento.com.do Acento es el más ágil y moderno diario electrónico de la República Dominicana. Información actualizada las 24 horas. Entérate de las noticias y sucesos más importantes a nivel nacional e internacional, videos y fotos sobre los hechos y los protagonistas más relevantes en tiempo real. Ver más