La República Dominicana es un referente en materia de crecimiento económico, con buenas proyecciones para continuar liderando entre sus pares de la región al cierre de este 2026 cuando se estima una expansión de 4.6 % con perspectivas positivas hacia 2027, resaltó Vittorio Corbo, expresidente del Banco Central de Chile.

El economista hizo esta ponderación al dictar la conferencia “Perspectivas de la economía global y el caso de Chile”, en el marco de las actividades conmemorativas por el 182 aniversario del Ministerio de Hacienda y Economía.

Durante el acto, encabezado por Magín Díaz, ministro de Hacienda y Economía, Corbo indicó que, pese al crecimiento proyectado, persisten riesgos que presionan las decisiones macroeconómicas: un shock energético persistente, tasas de interés a largo plazo más altas y correcciones financieras vinculadas a la inteligencia artificial (IA).

El conferencista destacó el liderazgo de la República Dominicana al compartir las estadísticas globales para el cierre del 2026 indicando que América Latina crecería 2.3 % según el Fondo Monetario Internacional (FMI) y 1.9 % según Latín American Consensus Forecasts (LACF).

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En contraste, la economía local superará notablemente estos promedios con (4.6 %) de acuerdo con informes del FMI citados por Corbo. Con esta perspectiva se supera a Perú (3.0 %), Brasil (2.2 %), Colombia (2.2 %), Argentina (2.1 %), México (1.5 %), Uruguay (1.3 %) y Chile (0.6 %).

El expresidente del Banco Central de Chile explicó que la incertidumbre global se mantiene en niveles históricamente altos debido a las tensiones geopolíticas, los aranceles y la guerra en el Golfo, conflicto que afecta la infraestructura y las rutas de suministro, manteniendo elevados los precios de los combustibles.

“Ese shock energético provoca que la inflación vuelva a aumentar y se aleje de las metas, lo que obliga a sostener tasas restrictivas”, consideró.

En este escenario, dijo que la Reserva Federal de Estados Unidos evalúa nuevas alzas ante una inflación y una demanda persistentes; el mercado anticipa un incremento de 25 puntos base este año y otros dos el próximo. Asimismo, el Banco Central Europeo, el Banco de Inglaterra y el Banco de Japón mantienen un sesgo restrictivo, mientras el dólar se aprecia con fuerza.

Para América Latina, Corbo subrayó que existen mejores oportunidades externas gracias a los términos de intercambio favorables, la demanda de recursos naturales y el turismo. Sin embargo, advirtió que la región cuenta con un menor espacio de maniobra, ya que la deuda pública y las altas tasas restringen la respuesta fiscal contracíclica. Aun en ese contexto, la República Dominicana sobresale como la economía de mayor crecimiento de la región.

El destacado economista aseguró que un mayor crecimiento y mejores servicios públicos permiten responder a las prioridades ciudadanas y reiteró que recuperar el dinamismo económico exige consensos a largo plazo.

Reconocimiento

Tras la conferencia, el ministro de Hacienda y Economía, Magín Díaz entregó una placa de reconocimiento al exgobernador de Chile, Vittorio Corbo por su destacada trayectoria profesional. Corbo es profesor emérito de la Pontificia Universidad Católica de Chile y ha prestado servicios académicos en Concordia University de Canadá, Georgetown University y para el Center for International Development de Stanford University.

Acumula también amplia experiencia profesional con organismos como el Departamento de Investigaciones del FMI, la OECD, el Banco Mundial, entre otros. Ha escrito y editado 11 libros y publicado más de 100 artículos en revistas internacionales de economía y capítulos de libros.

En su trayectoria profesional se suma la presidencia del Comité Asesor para el Diseño de una Política Fiscal de Balance Estructural de Segunda Generación (2010–2011) y fue miembro del Consejo Asesor Presidencial contra los Conflictos de Interés, el Tráfico de Influencias y la Corrupción (2015), del Grupo de Expertos para la Reforma de la Ley General de Bancos (2015–2016), del Acuerdo Nacional por el Desarrollo Integral (2018), entre otras posiciones públicas y privadas.

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