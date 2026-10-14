República Dominicana firmó un acuerdo con la Fundación SEMI para impulsar el desarrollo de la industria de semiconductores, con énfasis en la formación de talento y la creación de condiciones para atraer inversiones al país.

El memorándum de colaboración fue suscrito por el ministro de Industria, Comercio y Mipymes, Eduardo -Yayo- Sanz Lovatón, y Shari Liss, vicepresidenta de Desarrollo Laboral Global e Iniciativas de SEMI, durante la feria SEMICON West 2026, que se celebra del 13 al 15 de octubre en San Francisco, California.

“Desde la promulgación del decreto 324-24 y el posterior lanzamiento de la Estrategia Nacional de Fomento a la Industria de Semiconductores (ENFIS) en 2025, el desarrollo de esta industria es una prioridad para el Gobierno”, manifestó Sanz Lovatón, quien señaló que continuarán las alianzas y la participación en espacios internacionales para avanzar en ese objetivo.

El acuerdo contempla identificar los intereses y las necesidades de las empresas vinculadas a SEMI, así como promover políticas que faciliten las condiciones para que estas puedan operar en la República Dominicana.

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También busca fortalecer la colaboración entre el Gobierno, las instituciones académicas, las empresas y las organizaciones laborales para preparar personal cualificado que responda a las necesidades de la industria y contribuya a la resiliencia de la cadena de suministro.

A través de la Fundación SEMI, las partes promoverán el desarrollo del talento, el intercambio de conocimientos y buenas prácticas, así como la cooperación entre empresas emergentes (startups) de distintos países.

RD busca atraer inversiones en semiconductores

Durante SEMICON West 2026, la delegación dominicana sostuvo encuentros con representantes de empresas tecnológicas, fabricantes y líderes internacionales para presentar las condiciones del país como destino de inversiones en ensamblaje, empaquetado y prueba de semiconductores, procesos conocidos como ATP.

La delegación está integrada por viceministros y miembros del equipo del MICM, el diputado Vicente Sánchez Baret y representantes del sector empresarial, entre ellos Claudia Pellerano, de la Asociación Dominicana de Zonas Francas (Adozona); Manuel Estrella, presidente del Grupo Estrella; y Carlos de León.

Como parte de la agenda, Sanz Lovatón participó en el panel “Del anuncio a la puesta en marcha: los recursos detrás del despliegue de semiconductores”, junto a Ian Steff, director ejecutivo de mySilicon Compass; Abby Pratt, vicepresidenta sénior de Advanced Medical Technology Association; Sandra Watson, presidenta y directora ejecutiva de Arizona Commerce Authority; y Brian Lenihan, vicepresidente de SkyWater Technology/IonQ.

El ministro también se reunió, junto a la delegación dominicana, con Colin Ritchie, vicepresidente de Relaciones con la Industria y el Gobierno de Advantest, y Victor Smith, socio de los grupos de Servicios Empresariales y Servicios Gubernamentales de Bose McKinney & Evans LLP y directivo de Bose Public Affairs Group.

Estas actividades forman parte de la estrategia del Gobierno para insertar al país en la cadena de valor de los semiconductores mediante operaciones ATP, con el propósito de diversificar la actividad productiva y ampliar las oportunidades de inversión tecnológica.

SEMICON West 2026 reúne en San Francisco, del 13 al 15 de octubre, a empresas del sector, innovadores tecnológicos, responsables de políticas públicas, ingenieros, investigadores y líderes empresariales.

La agenda incluye temas como inteligencia artificial, encapsulado avanzado, fabricación inteligente, sostenibilidad, movilidad, tecnología médica y desarrollo de la fuerza laboral, además de espacios para el intercambio de conocimientos y la creación de alianzas.

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