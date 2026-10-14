El ministro de Trabajo, Eddy Olivares, advirtió sobre ofertas engañosas de empleo en el extranjero que, bajo promesas de buenos salarios y mejores condiciones de vida, podrían exponer a dominicanos a situaciones relacionadas con la guerra entre Rusia y Ucrania.

El funcionario exhortó a quienes reciban propuestas laborales fuera del país a verificar su autenticidad ante el Ministerio de Trabajo antes de firmar contratos, entregar documentos o viajar.

La recomendación abarca ofertas recibidas por redes sociales, plataformas digitales, intermediarios, agencias de empleo o contactos personales.

“Exhortamos a todos los dominicanos que reciban una oferta de empleo en el extranjero a que acudan al Ministerio de Trabajo antes de aceptar, firmar un contrato o viajar”, expresó Olivares, quien indicó que la institución puede orientar a los ciudadanos y ayudarlos a comprobar la veracidad de esas propuestas.

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El ministro explicó que la República Dominicana no tiene un acuerdo bilateral de migración laboral con la Federación Rusa que sirva de marco para este tipo de contrataciones.

Aclaró, sin embargo, que la ausencia de ese acuerdo no significa que toda contratación individual en el extranjero sea ilegal. Señaló que ocultar la naturaleza real del trabajo, ofrecer condiciones distintas a las pactadas o inducir a una persona a viajar sin informarle de los riesgos puede comprometer sus derechos fundamentales.

Recomiendan verificar contratos y empleadores

La advertencia se produce tras denuncias de ciudadanos dominicanos que habrían viajado a Rusia atraídos por ofertas para realizar labores técnicas y otros trabajos civiles, pero que posteriormente se habrían visto involucrados en circunstancias relacionadas con el conflicto armado.

Olivares sostuvo que las promesas de remuneraciones elevadas no deben ocultar riesgos para la vida, la integridad física o la libertad de los trabajadores.

Entre las señales de alerta, recomendó prestar atención a las ofertas que prometan salarios extraordinarios sin especificar las funciones, la identidad del empleador, el lugar de trabajo o las condiciones contractuales.

También llamó a desconfiar de intermediarios cuya identidad y legitimidad no puedan comprobarse, así como de quienes exijan pagos injustificados por adelantado.

El ministro exhortó a los ciudadanos a no entregar sus pasaportes ni otros documentos personales a intermediarios sin garantías legales y a evitar la firma de contratos cuyo contenido no comprendan plenamente.

Asimismo, destacó la importancia de la coordinación entre las instituciones del Estado para prevenir posibles casos de engaño, explotación laboral, trata de personas o reclutamiento mediante falsas promesas de empleo.

Olivares instó a quienes hayan recibido propuestas sospechosas, así como a sus familiares, a informar de la situación a las autoridades correspondientes.

El funcionario reiteró que los ciudadanos deben consultar al Ministerio de Trabajo antes de asumir compromisos laborales en el extranjero, con el objetivo de comprobar que las ofertas sean legítimas y conocer las condiciones del empleo.

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