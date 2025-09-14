La Ciudad Colonial se vistió de moda nupcial con la apertura del RD Bridal Week 2025 (RDBW), en el marco de la conmemoración de su aniversario e internacionalizando la calidad de los diseñadores y profesionales de la industria en República Dominicana, cuyo objetivo es aumentar el 4 % de los visitantes que llegan a nuestro país por el turismo de romance.

“Cumplir 25 años celebrando esta plataforma para visibilizar nacionalmente la calidad de nuestros diseñadores y todo el personal que trabaja en un evento tan importante como es la celebración nupcial no ha sido fácil”, expresó Sócrates Mckinney, presidente de RDBW.

A su entender, RD Bridal Week 2025 tiene el propósito de aumentar el 4 % de los visitantes que llegan a nuestro país por turismo de romance, el cual tiene un gran potencial para nuestro destino.

“El segmento de bodas de destino es uno de los más demandados, y por supuesto representan un mercado importante para la atracción de dichos eventos en destinos tanto de ciudad como en la montaña, así como de sol y playa”.

De su lado, Marta Amengual, general manager del Hotel Kimpton Las Mercedes, reiteró que a través de esta importante plataforma la Ciudad Colonial se convierte en el epicentro para la celebración de bodas de ensueño y moda nupcial y pone de manifiesto las tendencias que predominarán las próximas temporadas.

