El administrador de la Lotería Nacional, Teófilo Quico Tabar, expresó su respaldo a la decisión del presidente Luis Abinader de reactivar el Plan de Regularización de Bancas de Lotería, apuestas deportivas y demás juegos de azar, y asumió la responsabilidad de coordinar el proceso establecido en el Decreto núm. 197-26.

Tabar indicó que acepta el reto de encabezar, de manera transitoria, la coordinación operativa, administrativa y de seguimiento del plan de regularización, tal como dispone la norma presidencial. En ese marco, anunció que convocará en los próximos días a los representantes del consejo de seguimiento señalados en el Decreto, con el propósito de involucrarlos de forma activa en esta nueva etapa.

El funcionario destacó también el fortalecimiento del rol de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) dentro del proceso, así como la incorporación del Instituto Dominicano de Telecomunicaciones (Indotel) y de la Oficina Gubernamental de Tecnología de la Información y Comunicación (OGTIC). A su juicio, la participación de estos organismos permitirá robustecer la verificación del cumplimiento tributario, respaldar las labores de fiscalización y ejercer un mayor control mediante el uso de tecnologías.

En esa misma línea, Tabar adelantó que propondrá la implementación de cambios estructurales profundos orientados a agilizar los procesos administrativos, con el objetivo de fortalecer la transparencia del sector.

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El administrador subrayó que la prioridad será culminar el proceso de depuración y formalización de las bancas de lotería, puntos de venta, apuestas deportivas, casinos y otros juegos de azar, así como propiciar un ambiente de respeto y armonía frente a la sociedad dominicana.

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