La central termoeléctrica Punta Catalina, operada por la Empresa de Generación Eléctrica Punta Catalina (EGEPC), cerró el ejercicio fiscal de 2025 con transferencias al Estado dominicano por US$ 258.4 millones, consolidándose como uno de los activos públicos con mayor capacidad de generación de caja.

El aporte acumulado de la empresa entre 2023 y 2025 asciende a US$ 562.9 millones, canalizados a través de amortización de deuda pública, dividendos e impuestos.

La cifra de 2025 representa el mayor esfuerzo anual desde la entrada en operación de la planta y marca un punto de inflexión en su papel dentro de las finanzas públicas.

Durante el año, US$ 141 millones fueron destinados a abonos a la deuda con el Ministerio de Hacienda, reflejando el uso de los flujos de la empresa para atender pasivos asociados al propio proyecto y al sector eléctrico en su conjunto. A ello se sumó la distribución de US$ 59 millones en dividendos, una señal de rentabilidad operativa.

El tercer componente del aporte de 2025 fue el pago de US$ 58.4 millones en impuestos, consolidando a Punta Catalina como uno de los contribuyentes más relevantes dentro del sector público empresarial.

En conjunto, estos flujos confirman que la empresa ha alcanzado una fase de madurez financiera, con capacidad para sostener simultáneamente obligaciones fiscales, patrimoniales y operativas.

“Los resultados de 2025 confirman que Punta Catalina ha dejado de ser solo un proyecto energético para convertirse en un activo estratégico de las finanzas públicas, con aportes medibles y sostenidos al Estado”, señaló el vicepresidente ejecutivo de EGEPC, Celso Marranzini.

Según el informe, el desempeño de 2025 refuerza la tesis de que Punta Catalina es uno de los pocos activos estatales capaces de generar valor fiscal neto.

Al mismo tiempo, plantea interrogantes sobre la sostenibilidad de un modelo en el que una empresa rentable compensa, vía sus flujos, las ineficiencias persistentes de la cadena de distribución.

