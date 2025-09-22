El director ejecutivo de la Autoridad Portuaria Dominicana (Apordom), Jean Luis Rodríguez, anunció que la transformación del puerto de Manzanillo, en Montecristi, estará concluida entre el primer y segundo trimestre de 2027, convirtiéndose en la obra de mayor impacto económico y logístico de la región noroeste.

Explicó que el proyecto tiene una inversión de US$ 100 millones, financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y contempla la modernización de la terminal portuaria como la infraestructura vial que conecta Navarrete con Manzanillo.

La parte vial ya fue concluida en su totalidad, lo que agiliza el transporte de carga desde Santiago hasta el puerto.

El titular de Apordom señaló que, al igual que Taíno Bay en Puerto Plata, Manzanillo se proyecta como un puerto híbrido, capaz de manejar carga y cruceros de manera simultánea.

En Puerto Plata, este modelo ha demostrado ser exitoso, generando ingresos de RD$ 25 millones mensuales, de los cuales el 50 % proviene de carga y el otro 50 % de cruceros.

Rodríguez también adelantó que el puerto de Manzanillo, por su cercanía con la Florida, principal punto de salida de cruceros en el Caribe, tiene un gran potencial para integrarse a rutas de alto flujo turístico, sumándose a experiencias como las de Puerto Plata, Samaná y Cabo Rojo.

Rodríguez informó que en Santo Domingo se trabaja en un ambicioso plan de expansión para recibir barcos de la clase Oasis de Royal Caribbean, con capacidad para 8,000 pasajeros, superando una de las principales limitaciones de ese puerto: la profundidad del río Ozama.

En cuanto a Barahona, explicó que se han rehabilitado tres de sus seis muelles, lo que permitirá recibir cruceros medianos de hasta 3,500 pasajeros y reforzar el dinamismo turístico del sur.

“Estamos viviendo un proceso histórico: nunca antes tantos puertos dominicanos habían sido modernizados de manera simultánea. Montecristi, Puerto Plata, Samaná, Barahona y Santo Domingo serán motores de desarrollo y pondrán a República Dominicana en el mapa mundial de los cruceros y el comercio marítimo”, concluyó Rodríguez.

