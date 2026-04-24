El Gobierno dominicano reiteró su respaldo a las iniciativas del sector privado que buscan fortalecer la producción agrícola nacional y ampliar su alcance en mercados internacionales.

El viceministro de Producción Agrícola, Juan Gómez, aseguró que desde el Ministerio de Agricultura se promueven alianzas estratégicas para impulsar el crecimiento del campo dominicano y garantizar su sostenibilidad.

“Estamos agradecidos de que el campo dominicano lleve el nombre de nuestro país en todo el Caribe y en Estados Unidos. Desde el Ministerio de Agricultura vamos a estar apoyando todas las iniciativas para que continúe produciendo los bienes que el sector necesita”, expresó el funcionario.

Gómez destacó la importancia de articular esfuerzos entre productores locales y empresas del sector agroindustrial, con el objetivo de viabilizar la expansión de la producción y asegurar el suministro de materia prima. En ese sentido, indicó que se trabajará en la creación de asociaciones que permitan fortalecer estos vínculos y abrir nuevas oportunidades de mercado.

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El funcionario subrayó que estas acciones forman parte de una visión orientada a posicionar al agro dominicano como un actor competitivo, capaz de responder a la demanda local e internacional, al tiempo que dinamiza la economía rural.

Ante esta situación, multinacionales refuerzan su apuesta por la producción local como parte de “estrategias de crecimiento sostenible”. PepsiCo avanza en ese camino al incrementar la compra de insumos agrícolas a productores nacionales, integrándolos como aliados clave dentro de su cadena de valor.

“Somos una empresa que piensa siempre en el largo plazo. Nuestra estrategia es crecer, pero crecer de forma sostenible junto a nuestros aliados estratégicos, en este caso los agricultores”, explicó Cristóbal Soza, gerente general de PepsiCo Alimentos República Dominicana.

Como parte de ese enfoque, la compañía proyecta que el 55 % de su producción de papas será de origen local este año. Esta decisión, según Soza, no solo garantiza el abastecimiento, sino que también impulsa la generación de empleo en comunidades rurales y fortalece el desarrollo del campo dominicano.

Actualmente, PepsiCo trabaja con 23 agricultores de papa y nueve productores de plátano, lo que se traduce en más de 30 familias agricultoras vinculadas directamente a su operación en el país. La empresa, además, mantiene abierta la posibilidad de integrar nuevos productores, siempre que cumplan con sus estándares de calidad y sostenibilidad.

Este modelo se enmarca dentro de PepsiCo Positive, la estrategia global de la compañía enfocada en sostenibilidad, que promueve prácticas como la agricultura. “Nuestro equipo de agro está siempre disponible para acompañar a los agricultores y evaluar nuevas incorporaciones”, añadió Soza.

El ejecutivo dijo que este trabajo compartido genera oportunidades e impulsa a nuevas generaciones a continuar el legado de sus familias, llevando lo mejor del agro dominicano, al Caribe y a Estados Unidos, proyectando su agroindustria más allá de las fronteras.

Este trabajo se sostiene sobre relaciones de largo plazo con los socios productores en distintas regiones del país lo que permite una producción anual promedio de más de 30 toneladas de materia prima. Esta se transforma en la Planta Caribe de Frito Lay en productos que luego llegan a colmados y supermercados, y finalmente a las manos de los consumidores.

La experiencia de PepsiCo refleja una tendencia creciente en el sector empresarial, que de acuerdo con su ejecutivo, es apostar por proveedores locales no solo como una decisión operativa, sino como una vía para expandir su modelo de negocios con impacto social y económico en el país. Además, informaron que registran una producción de 30 toneladas al año.

¿Qué hace la empresa?

Tecnología, innovación e inversión al servicio del campo

De acuerdo con sus ejecutivos, el trabajo entre PepsiCo y los agricultores se apoya en la incorporación de tecnología y prácticas más eficientes, que facilitan las labores en el campo y fortalecen la productividad, siempre como herramientas que potencian el talento local.

Los productores cuentan con soluciones digitales que optimizan su labor diaria, como el uso de drones para fumigación y monitoreo de cultivos.

También utilizan plataformas como Crop Track, que permiten trazar y gestionar la producción desde un dispositivo tecnologico.

Estas herramientas mejoran el rendimiento agrícola, simplifican procesos que antes tomaban horas y contribuyen a una mejor calidad de vida para quienes trabajan en el campo.

Se suma la implementación de máquinas de pelado de plátano en Duarte, Dajabón y Montecristi. Esta mecanización ha permitido aumentar la eficiencia, reducir costos y escalar la producción de plátano.

Karla Alcántara Abanderada por los viajes, postres y animales. Ha cursado diplomados sobre periodismo económico impartido por el Banco Central, periodismo de investigación por el Instituto Tecnológico de Santo Domingo, finanzas por el Ministerio de Hacienda y turismo gastronómico por la Organización Internacional Italo-Dominicano. Ver más