La Dirección Ejecutiva de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (Pro-Competencia) ordenó el inicio de una investigación de oficio por presunta colusión en compras públicas contra las empresas Indermerica, S.R.L.; Paulino Moreta Cocina Industrial S.R.L.; y Andreina Ortiz Paulino basándose en indicios de coordinación de ofertas y prácticas anticompetitivas en un proceso para el Programa de Alimentación Escolar convocado por el Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (Inabie).

No. RII-DE-AAC-005-2025 establece que durante el análisis de la documentación de la licitación la Dirección Ejecutiva identificó coincidencias que refuerzan la hipótesis de una posible colusión entre los referidos agentes económicos, incluyendo vínculos societarios entre los oferentes, el uso compartido de los mismos números telefónicos en el registro mercantil y notario, así como la obtención de documentos claves como cartas de referencias bancarias con numeración consecutiva y en las mismas fechas.

Además, se identificaron similitudes en cuanto a la forma de redacción y ortografía en las informaciones agregadas a cada formulario con el mismo tipo y número de letra de los montos totales de las ofertas económicas, como también el uso de la misma compañía fumigadora con los mismos programas de control de plagas, estos elementos sugieren una posible coordinación para manipular los resultados del proceso de contratación.

“De la documentación recabada de las ofertas presentadas por los agentes económicos e investigados, esta Dirección Ejecutiva ha identificado indicios que, valorados en conjunto, configuran un esquema de conducta sistemático, el cual requiere que los agentes económicos investigados no actuaron como competidores independientes, sino como grupo coordinado que mantuvo una conducta específica durante el proceso de compra marcado con el número INABIE-CCC-LPN-2023-0049”, precisa la resolución.

La Dirección Ejecutiva de Pro-Competencia aclara que esta resolución no prejuzga la culpabilidad de las empresas, sino que habilita la fase investigativa para contrastar los elementos disponibles y garantizar el derecho de defensa de los investigados, quienes se presumen inocentes hasta que una decisión final y firme determine lo contrario.

Con este nuevo proceso suman cinco las investigaciones iniciadas este año por la Dirección Ejecutiva de Pro-Competencia, las cuales involucran a 16 agentes económicos.

Gravedad de la práctica

La colusión es una práctica anticompetitiva mediante la cual dos o más empresas, postoras u oferentes, arriban a un acuerdo entre sí para no competir en el marco de un procedimiento de contratación convocado por el Estado, la misma constituye una infracción grave al ordenamiento que protege la libre competencia en todos los mercados.

La Ley General de Defensa de la Competencia núm. 42-08 tipifica expresamente la colusión entre oferentes como práctica anticompetitiva.

El artículo 5, literal “b”, incluye dentro de las prácticas concertadas prohibidas las conductas orientadas a “concertar o coordinar las ofertas o la abstención en licitaciones, concursos y subastas públicas”, siendo sancionables mediante multas conforme al artículo 61 de la referida ley.

Estas prácticas anticompetitivas distorsionan el mercado, elevando artificialmente los precios y reduciendo la eficiencia y transparencia en la provisión de bienes y servicios, afectando directamente el bienestar de los ciudadanos, por tanto, fortalecer los mecanismos de detección y sanción de esta práctica contribuye a promover un entorno más competitivo que incentive la participación de oferentes en igualdad de condiciones y asegure la integridad de los procesos licitatorios.

