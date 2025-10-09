La Cámara Americana de Comercio de la República Dominicana (AmchamDR) celebró su almuerzo correspondiente al mes de octubre, que tuvo como orador invitado y huésped de honor a René Grullón Finet, presidente ejecutivo del Grupo Popular, quien ofreció la conferencia titulada “Velocidad, disciplina y visión: el futuro no espera”.

Grullón reflexionó sobre los retos y oportunidades que enfrenta República Dominicana ante los cambios acelerados de la economía global. Señaló que el país atraviesa un momento decisivo que requiere liderazgo, colaboración y visión estratégica.

“República Dominicana vive uno de esos puntos de inflexión, en un mundo donde la velocidad es la nueva moneda de los negocios y las generaciones más jóvenes nos interpelan, recordándonos que el futuro exige sostenibilidad, inclusión, transparencia y nuevas maneras de organizar el trabajo”, afirmó.

El presidente ejecutivo del Grupo Popular destacó que los grandes desafíos globales —como los conflictos internacionales, las crisis sanitarias, el cambio climático y la transformación tecnológica— exigen a los países desarrollar resiliencia, innovación y humildad para adaptarse.

Señaló que la incertidumbre es una constante de la era moderna, y que los líderes deben concentrarse no en eliminarla, sino en gestionarla con inteligencia.

“Vivimos en un mundo de riesgos globales (…). El reto no es eliminar la incertidumbre, porque eso es imposible. El reto es reconocerla, adaptarnos y construir resiliencia. La humildad para admitir lo que ignoramos puede ser nuestro mayor activo en tiempos de cambio”, subrayó.

Grullón hizo un llamado a fortalecer la colaboración entre el Estado, el sector privado y la sociedad civil, asegurando que el desarrollo nacional solo será sostenible si se construye sobre la base de la confianza, la educación y la institucionalidad.

Enfatizó que República Dominicana tiene los recursos, el talento y la estabilidad para convertirse en un modelo regional de crecimiento inclusivo, siempre que se adopte una visión compartida de país.

“Hoy, más que nunca, la historia nos llama a unirnos con altura de miras”, expresó el líder empresarial, al señalar que los grandes saltos de las naciones no se logran en solitario, sino a través de la cooperación y el compromiso.

En este sentido, enfatizó que para los dominicanos el reto no es resistir los cambios tecnológicos y generacionales, sino “liderar con visión, disciplina y sentido humano”.

Asimismo, reiteró que la alianza entre los sectores público y privado, junto al liderazgo de instituciones como AmchamDR y la sólida relación con los Estados Unidos, son piezas fundamentales para alcanzar ese propósito común.

“La resiliencia de nuestro pueblo y la fortaleza de nuestras instituciones, junto al liderazgo de AmchamDR y nuestra alianza con Estados Unidos, solo alcanzarán su verdadero esplendor si las convertimos en acción: en un compromiso colectivo para construir el desarrollo pleno que todos merecemos”, sostuvo Grullón.

El presidente ejecutivo del Grupo Popular concluyó su intervención exhortando a todos los sectores a asumir un rol permanente en la transformación del país.

“Construyamos juntos una República Dominicana más desarrollada, sostenible y competitiva, fruto de decisiones valientes, de alianzas genuinas y de una visión que trascienda lo inmediato”, afirmó.

