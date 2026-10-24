El dólar estadounidense se cotiza a RD$ 60.83 para la compra y RD$ 61.18 para la venta, de acuerdo con las tasas de referencia del Banco Central de la República Dominicana (BCRD).

¿A cómo está el dólar hoy, sábado 24 de octubre?

La tasa de referencia del dólar estadounidense frente al peso dominicano es:

Dólar para la compra: RD$ 60.8324

RD$ 60.8324 Dólar para la venta: RD$ 61.1865

Al redondear, el precio de referencia se sitúa en RD$ 60.83 para la compra y RD$ 61.18 para la venta durante este sábado 24 de octubre de 2026.

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