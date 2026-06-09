El senador del Distrito Nacional, Omar Fernández, aseguró que el Gobierno ha incrementado el endeudamiento del país a un ritmo sin precedentes al afirmar que entre 2020 y 2026 se ha contratado más deuda que la acumulada desde la fundación de la República en 1844 hasta el inicio de la actual administración.

El legislador del partido la Fuerza del Pueblo que lidera su padre, el expresidente Leonel Fernández, también cuestionó la legitimidad del Ejecutivo para exigir mayores cargas tributarias mientras, a su juicio, no reduce el gasto estatal.

El senador alerta sobre el crecimiento de la deuda pública

En un video difundido a través de sus redes sociales, Fernández calificó de "preocupante" la evolución de las finanzas públicas y sostuvo que el aumento del endeudamiento se ha combinado con un elevado gasto corriente.

Esta situación, según dijo, limita la capacidad del Estado para destinar mayores recursos a la inversión pública.

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"Se tomó más prestado del 2020 al 2026 que desde la fundación de la República hasta el 2020. Son datos preocupantes", reiteró el legislador, quien en los últimos meses ha profundizado la línea crítica sobre la política fiscal del Gobierno y el uso de los recursos obtenidos mediante financiamiento.

Cuestiona la "licencia moral" del Gobierno

Fernández repitió que una administración que no reduce su estructura de gastos ni adopta medidas de austeridad pierde autoridad para reclamar mayores sacrificios económicos a los ciudadanos.

En ese sentido, sostuvo que "un Gobierno sin licencia moral, que no se sacrifica en nada, que no reduce su tamaño y que además te pone mil trabas, es uno que nos va a tener en pie de lucha, siempre".

Ya en febrero pasado, Omar Fernández criticó una nueva colocación de bonos soberanos al señalar que aún existían miles de millones de dólares correspondientes a préstamos anteriores pendientes de ejecución.

En esa ocasión subrayó que el problema no es únicamente tomar deuda, sino el destino y la eficiencia en el uso de esos recursos.

El legislador ha insistido en que el incremento del gasto corriente y la baja proporción destinada a inversión de capital pueden comprometer la sostenibilidad fiscal y limitar el crecimiento económico en los próximos años.

El debate sobre el nivel de endeudamiento público y la composición del gasto estatal ha cobrado fuerza en medio de las discusiones sobre la política fiscal y las necesidades de financiamiento del Estado.

Mientras sectores de la oposición advierten sobre el crecimiento de la deuda y el peso del gasto corriente, el Gobierno ha sostenido que el financiamiento responde a proyectos de inversión y al mantenimiento de la estabilidad macroeconómica.

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