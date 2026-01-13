El ministro de Trabajo y presidente del Consejo Nacional de Seguridad Social (CNSS), Eddy Olivares, juramentó a la subgerente general del CNSS, Anneline Escoto en cumplimiento con el decreto número 724-25.

El acto de juramentación contó con la presencia de la gerente general del CNSS, Aura Celeste Fernández Rodríguez, quien valoró la designación de Anneline Escoto a quien la calificó como una profesional capacitada para ocupar dicho cargo.

“Hoy reafirmo mi compromiso de continuar trabajando con decoro, pulcritud, probidad, calidad, excelencia y vocación de justicia, ahora desde una posición más estratégica, para contribuir con mis aportes a fomentar espacios de diálogo social y consenso entre los distintos sectores que conforman el Consejo”, expresó al ser juramentada como subgerente general del CNSS, Anneline Escoto.

El poder ejecutivo designó a Escoto luego de recibir una terna de candidatos enviada por el CNSS tal como lo establece el artículo 27, de la Ley 87-01 que crea el Sistema Dominicano de Seguridad Social.

La juramentación contó con la presencia del viceministro de Trabajo en Seguridad Social y Riesgos Laborales, Juan Estévez; el viceministro de Salud Pública y Asistencia Social (MSP), José Matos; la representante de los Gremios de Enfermería en el CNSS, Belkis Javier y colaboradores del CNSS.

Anneline Escoto cuenta con más de 25 años de experiencia profesional en el ámbito jurídico, consolidándose como una experta en Seguridad Social, Derecho Administrativo y Gestión Pública.

