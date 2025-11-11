Los alimentos y bebidas no alcohólicas fueron el grupo de mayor incidencia en la inflación, con una variación mensual del índice de precios al consumidor (IPC) al mes de octubre del 1.13 %.

Los plátanos y guineos fueron los rubros que registraron un mayor aumento en sus precios, seguidos de las verduras, yuca, tomates, limones agrios, ajíes, arroz, guandules, bacalao y leche líquida.

De acuerdo con el Banco Central, al incremento en el costo de los plátanos y guineos influyó la afectación en las plantaciones por las intensas lluvias durante gran parte del mes de octubre, incluyendo el impacto inicial de la tormenta Melissa.

Asimismo, indicó que la inflación fue menor debido a que algunos productos experimentaron reducciones en sus precios como el pollo fresco, naranjas, ñame y zanahorias.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

El alza en los alimentos y bebidas no alcohólicas, junto al transporte, restaurantes y hoteles y bienes y servicios diversos, explicaron el 90.0 % de la inflación del mes.

Vehículos, transporte y comidas fuera del hogar también suben

Los precios de los vehículos, las tarifas del pasaje aéreo y algunos servicios de transporte terrestre, incrementaron en octubre, para una variación de 0.54 % .

También, de acuerdo con el informe del Banco Central, se registraron alza en los precios de las comidas reparadas fuera del hogar como el plato del día, servicio de víveres con acompañamiento, servicio de pollo, entre otros. La variación de este grupo fue de 0.65%.

De igual manera, con un incremento de 0.44% , se registró la subida de precios en los servicios de cuidado personal, particularmente en el lavado, peinado y corte de pelo.

Los precios en los servicios combinados de telecomunicaciones, específicamente los relacionados con la transmisión de datos en línea (streaming), también aumentaron. Un 0.36 % de variación.

Otros grupos que registraron aumentos en sus precios fueron el de bebidas alcohólicas y tabaco (0.70 %), por el comportamiento de los precios de la cerveza, y en Salud (0.33 %) fruto del incremento de precios verificado en algunos productos farmacéuticos.

Servicios de Acento.com.do Acento es el más ágil y moderno diario electrónico de la República Dominicana. Información actualizada las 24 horas. Entérate de las noticias y sucesos más importantes a nivel nacional e internacional, videos y fotos sobre los hechos y los protagonistas más relevantes en tiempo real. Ver más