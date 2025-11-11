República Dominicana es sede de evento internacional para la prevención de la Peste Porcina Africana

República Dominicana acoge desde este martes y hasta el próximo viernes el Proyecto de Fortalecimiento de Capacidades Técnicas en Vigilancia para la Prevención y Respuesta ante la Peste Porcina Africana (PPA), que reúne a expertos de 64 países.

El encuentro tiene como objetivo principal capacitar a delegaciones del Caribe, América Latina y la región Andina en prácticas de inspección, manejo de residuos internacionales y control de productos de origen animal y vegetal en puertos y aeropuertos, como parte de las estrategias de prevención ante la PPA.

Los técnicos y representantes internacionales reciben formación basada en la experiencia dominicana en el manejo de la enfermedad, con el propósito de fortalecer los protocolos de control, vigilancia e inspección fitosanitaria en sus respectivos países.

Rosa Lazala, directora de Sanidad Vegetal, y Abel Madera, de la Dirección General de Ganadería, ofrecieron la bienvenida oficial a los delegados nacionales e internacionales que participan en el evento.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

La jornada formativa cuenta con el respaldo de más de diez organismos especializados en sanidad animal y asistencia técnica, entre ellos: Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA), Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA), Carivet, Organismo Internacional Regional de Sanidad Agropecuaria (OIRSA), la Organización Mundial de Sanidad Animal, Agencia Caribeña de Salud Agrícola e Inocuidad Alimentaria (CAHFSA), la Comunidad Andina y Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA).

También apoyan el Departamento de Vigilancia de la PPA en las Américas, el área de Sanidad Animal de la Dirección General de Ganadería y el Departamento de Sanidad Vegetal del Ministerio de Agricultura de República Dominicana.

Durante los cuatro días del evento, los participantes recibirán instrucción técnica sobre los riesgos de la enfermedad, el manejo fitosanitario adecuado y las acciones preventivas ante un proceso patológico que, hasta la fecha, no cuenta con vacuna ni tratamiento curativo.

Servicios de Acento.com.do Acento es el más ágil y moderno diario electrónico de la República Dominicana. Información actualizada las 24 horas. Entérate de las noticias y sucesos más importantes a nivel nacional e internacional, videos y fotos sobre los hechos y los protagonistas más relevantes en tiempo real. Ver más