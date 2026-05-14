El Instituto de Energía y el Observatorio Dominicano de Políticas Públicas (ODPP) alertaron sobre una serie de distorsiones estructurales en el mercado de combustibles de República Dominicana que, aseguran, perjudican directamente a los consumidores y favorecen a importadores y distribuidores.

Las entidades sostienen que los precios de venta de los combustibles no reflejan los costos reales de importación debido a la concentración del mercado en pocas empresas, lo que califican como un oligopolio. Según explicaron, esta situación se traduce en altos precios y deficiencias en la calidad de los productos comercializados.

Entre las principales observaciones, señalaron que el cálculo del Precio de Paridad de Importación (PPI) se realiza tomando como referencia precios del mercado spot, pese a que la mayoría de las importaciones se efectúan mediante contratos con descuentos. A juicio de las organizaciones, esto permite que los beneficios de esos descuentos queden en manos de los importadores y no lleguen al consumidor final.

Asimismo, denunciaron que persisten cargos “temporales” aplicados al gas licuado de petróleo (GLP) para financiar infraestructura de almacenamiento, pese a que dichas expansiones ya concluyeron. Indicaron que este cargo representa un aumento de RD$ 27.14 por galón y encarece en alrededor de RD$ 678.50 un cilindro de 100 libras.

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El informe también cuestiona la falta de ajuste por temperatura en la comercialización del GLP, argumentando que los consumidores reciben menos cantidad real del producto debido a las condiciones climáticas del país.

De igual forma, afirmaron que existe una discrepancia entre la mezcla de GLP establecida por ley y la composición real del combustible importado, lo que reduce el rendimiento energético y eleva el costo para los usuarios.

Las organizaciones criticaron además el uso de precios internacionales de referencia para calcular el PPI, en lugar de utilizar las facturas reales de compra, así como la aplicación uniforme del costo de transporte interno sin tomar en cuenta distancia ni tipo de combustible.

En materia impositiva, señalaron que los impuestos a los combustibles están indexados al comportamiento de los costos de importación y transporte, lo que impacta el Índice de Precios al Consumidor (IPC) y la inflación.

El Instituto de Energía y el ODPP concluyeron que el país necesita revisar y corregir las normas vigentes sobre precios y volúmenes de combustibles para garantizar mayor transparencia y equidad en la fijación de precios.

Entre las medidas propuestas figuran eliminar sobrecostos derivados de metodologías de cálculo desactualizadas, suprimir cargos sin respaldo operativo, proteger el poder adquisitivo de los consumidores y mejorar la competitividad del sector importador.

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