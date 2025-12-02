Inicia autoferia Popular con tasas desde 7.75 %

El Banco Popular Dominicano dio inicio a la Autoferia Popular, en la cual los clientes podrán financiar hasta el 90 % del valor del vehículo, con tasas desde 7.75 % a 6 meses; 9.75 % a 1 año; 11.75 % a 2 años; 12.75 % a 3 años y 13.75 % a 5 años.

La feria que estará habilitada hasta el próximo domingo 7 de diciembre, ofrece una tasa fija especial para vehículos híbridos y eléctricos desde 7.25 % a 6 meses. El plazo para pagar es de hasta siete años.

De acuerdo con Francisco Ramírez, vicepresidente ejecutivo de Negocios Personales y Sucursales del Popular, en esta edición hay 141 vehículos calificados como sostenibles, unos 76 híbridos y 65 eléctricos.

Aseguró que el pasado año se logró RD$ 17 mil millones en solicitudes capturadas, cifra que buscan superar en esta edición 2025. En la pre-feria ya han alcanzado los RD$ 11 mil millones en solicitudes.

El vicepresidente ejecutivo sostuvo que el 50 % de las solicitudes terminan siendo aprobadas.

También, el banco ha dispuesto descuentos en el seguro vehicular y la opción de adquirir vehículos a través del producto Leasing Popular (herramienta financiera que permite a profesionales, pymes y empresas adquirir vehículos o flotillas nuevas bajo esquemas con beneficio fiscal).

En cuanto a los clientes, el ejecutivo dijo que los jóvenes son los que más solicitudes para adquirir vehículos realizan durante la feria, el promedio es de 30 años de edad.

Asimismo, aseguró que la cartera de vehículos es muy sana, porque le Banco cuenta con modelos muy robustos, por lo que hay una muy baja morosidad.

Los clientes podrán hacer abonos y amortizaciones a los productos sin penalidad. Además, el banco ofreció 250 cuotas gratis a los primeros clientes.

Quienes quieran aprovechar la feria y gestionar sus solicitudes, lo pueden hacer de manera digital, a través del sitio web Autoferiapopular.com, donde encontrarán herramientas como simuladores de préstamos y el catálogo completo de vehículos disponibles.

También podrán asistir a los 32 concesionarios y más de 250 distribuidores autorizados en todo el país que participan en la feria.

En la Autoferia Popular 2025, participan las principales casas importadoras del país integradas en la Asociación de Concesionarios de Fabricantes de Vehículos (Acofave) y el Grupo Unido de la Industria Automotriz de la República Dominicana (GUIA), que en conjunto realizaron 18 lanzamientos de nuevas unidades durante la feria.

También, se incluirán vehículos usados certificados por concesionarios aliados. Estas unidades contarán con tasas preferenciales durante el evento, con condiciones que permitirán acceder a opciones de financiamiento desde una tasa fija a un año.

Asimismo, los clientes que adquieran su vehículo participan automáticamente en sorteos organizados por el Popular, como el inicial de hasta RD$ 500,000 para tres ganadores. Además, otros cinco ganadores recibirán combustible Shell por un año.

Katheryn Luna Editora de Economía Editora de Economía. Periodista. Comunicadora Social, con maestría en Comunicación Corporativa. Experiencia en temas educativos, salud, turismo, tránsito, transporte, gestión de desechos, agua y economía. Premios AIRD, Funglode, FIL, Indocal, Unicef, Juan Bosch, Raphy Durán y PEL. Ver más