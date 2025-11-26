El Fondo Monetario Internacional (FMI) junto a la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) dieron a conocer un informe que determina mejoras significativas en el desempeño del Impuesto sobre Transferencias de Bienes Industrializados y Servicios (Itbis), tanto por un mayor peso en la recaudación, así como una reducción sostenida en los niveles de incumplimiento.

El análisis titulado: “Brecha del Impuesto sobre Transferencias de Bienes Industrializados y Servicios (Itbis)” indica que este tributo mostró una evolución positiva como porcentaje del PIB al pasar de 4.6 a 5.0 por ciento entre 2018 y 2023, reflejando una mejora gradual en la eficiencia de los procesos de la administración tributaria.

Asimismo, durante el periodo evaluado el nivel de incumplimiento tributario se redujo de 41.6 por ciento en 2020 a 36.5 por ciento en 2023, gracias al fortalecimiento de los controles y las acciones de modernización implementadas en los últimos años.

El informe destaca que estas mejoras en el Itbis son el resultado directo de iniciativas orientadas a optimizar la gestión tributaria, incrementar la transparencia y promover un mayor cumplimiento voluntario por parte de los contribuyentes.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

La metodología RA-GAP permite cuantificar la diferencia entre la recaudación potencial (estimada asumiendo un cumplimiento pleno de las obligaciones fiscales) y la recaudación efectiva observada. Esta brecha incorpora-componentes como evasión, omisión, subdeclaración, declaración tardía y otras formas de incumplimiento tributario, lo que permitió obtener una visión más precisa del comportamiento de los contribuyentes y de las brechas existentes.

Para la elaboración de este estudio, además de insumos tributarios, se utilizaron informaciones de Cuentas Nacionales proporcionadas por el Banco Central de la República Dominicana.

El informe identifica los sectores económicos con mayores niveles de incumplimiento, entre ellos construcción-comercio, hoteles-restaurantes y servicios profesionales, los cuales representan áreas prioritarias para intervenciones focalizadas.

Cifras actualizadas

La DGII no contaba con cifras actualizadas del incumplimiento tributario en el Itbis desde el año 2017. Por ello, la publicación de este estudio constituye un insumo técnico de alto valor para la Administración Tributaria, al proporcionar evidencia sólida que permitirá orientar decisiones estratégicas, optimizar los esfuerzos de fiscalización y facilitar el cumplimiento voluntario, así como diseñar políticas más efectivas para la reducción sostenible de la brecha del Itbis en el mediano plazo.

Este estudio fue realizado bajo la metodología del Programa de Análisis de Brechas Tributarias en la Administración de Ingresos Públicos (RA-GAP) y forma parte del programa de asistencia técnica del FMI, orientado a fortalecer las capacidades nacionales en materia de medición, análisis y gestión del cumplimiento tributario en la República Dominicana.

Servicios de Acento.com.do Acento es el más ágil y moderno diario electrónico de la República Dominicana. Información actualizada las 24 horas. Entérate de las noticias y sucesos más importantes a nivel nacional e internacional, videos y fotos sobre los hechos y los protagonistas más relevantes en tiempo real. Ver más