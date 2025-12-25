América Latina y el Caribe atraviesan un momento decisivo. La región enfrenta transiciones simultáneas —digital, ecológica, demográfica y productiva— que están transformando el mundo del trabajo y nos exigen respuestas más ágiles, inclusivas y coordinadas.

Así lo indicó la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en su editorial de cierre de año, donde sostiene que persisten brechas estructurales como : informalidad elevada, desigualdad, baja productividad, rezago educativo y sistemas de formación que, muchas veces, no logran conectar con las necesidades reales de las personas ni de los sectores productivos.

"Las conclusiones de la 47ª RCT (reunión de la comisión técnica) son claras: es fundamental construir una visión común y trabajar para fortalecer nuestras instituciones", afirmó

Dijo que en este escenario en movimiento, la formación profesional y la certificación vuelven a mostrarse como un pilar estratégico para anticipar el futuro, promover el trabajo decente y asegurar transiciones justas.

Las instituciones de la región coincidieron en cinco ejes prioritarios: mejorar la gobernanza y el diálogo social; contar con sistemas de información que realmente anticipen las demandas de competencias; actualizar marcos de cualificaciones y certificación; impulsar ofertas formativas más innovadoras y flexibles; y avanzar en mecanismos de seguimiento, evaluación y movilidad que amplíen las oportunidades de aprendizaje a lo largo de la vida.

La cooperación regional también se reafirmó como un motor imprescindible. El intercambio de experiencias, el trabajo en redes y la construcción colectiva de conocimiento demostraron una vez más su capacidad para acelerar transformaciones y fortalecer instituciones.

Indicó que la cooperación Sur-Sur y el aprendizaje entre pares son hoy un activo estratégico —técnico, pero también político— para enfrentar desigualdades persistentes y preparar a nuestras sociedades para un futuro que cambia rápido.

"Las conclusiones de la 47ª RCT nos dejan una hoja de ruta compartida: avanzar hacia sistemas de formación profesional más inclusivos, más pertinentes y más resilientes, capaces de responder a los desafíos actuales y de anticipar los que vienen. Desde OIT/Cinterfor, renovamos nuestro compromiso de acompañar ese camino, convencidas y convencidos de que invertir en formación y certificación es invertir en el futuro, en la equidad y en la justicia social que América Latina y el Caribe necesitan y merecen", concluyó.

