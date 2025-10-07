Banco Central de la República Dominicana (BCRD) informa que el índice de precios al consumidor (IPC) registró una variación mensual de 0.34 % en septiembre 2025. Con este resultado, la inflación interanual medida desde septiembre de 2024 hasta septiembre de 2025 se ubicó en 3.76 %.

La inflación se ha mantenido por 29 meses dentro del rango meta del Programa Monetario de 4.0 % ± 1.0 %, es decir desde mayo de 2023 y se encuentra entre las más bajas de las economías no dolarizadas de América Latina.

En lo que respecta a la inflación subyacente interanual, la misma se ubicó en 4.35 % en septiembre, permaneciendo dentro del objetivo establecido por el Banco Central.

Este indicador permite extraer señales más claras para la conducción de la política monetaria, debido a que excluye algunos artículos que normalmente no responden a las condiciones de liquidez en la economía, como son los alimentos con gran variabilidad en sus precios, los combustibles y servicios con precios regulados como la tarifa eléctrica, el transporte, además de las bebidas alcohólicas y el tabaco.

Variación por grupos

Al analizar los resultados de la variación mensual del IPC general en septiembre de 2025, se observa que los grupos de mayor incidencia en la inflación fueron Alimentos y Bebidas No Alcohólicas, Educación, Restaurantes y Hoteles, Bebidas Alcohólicas y Tabaco y Bienes y Servicios Diversos.

En sentido contrario, los grupos Transporte, Recreación y Cultura y Comunicaciones registraron reducciones en sus niveles de precios, contribuyendo a que la variación del IPC general fuera de menor magnitud.

En relación con la variación de 0.72 % observada en el rubro Alimentos y Bebidas No Alcohólicas, esta se explica principalmente por los incrementos en los precios de artículos como los plátanos y guineos verdes, la yuca, el bacalao, los limones agrios, los plátanos maduros, entre otros.

Las disminuciones de algunos productos como el pollo fresco, los aguacates, las naranjas, los ajíes, entre otros bienes alimenticios, atenuaron parcialmente la inflación del grupo.

El IPC del grupo Educación presentó una variación de 2.29 %, fundamentada en las alzas registradas en las tarifas de los colegios privados para las enseñanzas preescolar, primaria y secundaria, como parte de la dinámica estacional asociada al proceso de matriculación escolar. Asimismo, se observaron aumentos en los servicios de educación universitaria.

En cuanto al grupo Restaurantes y Hoteles, este reveló una tasa de variación de 0.61 % como resultado de los incrementos en los precios de comidas preparadas fuera del hogar, principalmente en los servicios de plato del día, servicios de víveres con acompañamiento, servicio de pollo, entre otros.

Es importante señalar que el comportamiento observado en el índice de precios del servicio de suministro de alimentos responde al aumento de los costos de los insumos básicos utilizados en su elaboración, que de manera directa inciden en el precio al consumidor de estos servicios.

El grupo Bebidas Alcohólicas y Tabaco exhibió una variación de 1.59 %, determinada en gran medida por el aumento en los precios de la cerveza.

En tanto que el grupo Bienes y Servicios Diversos presentó una inflación de 0.18 %, explicada por los incrementos en los precios de los servicios y artículos de cuidado personal.

En contraste, el índice del grupo Transporte evidenció una variación mensual de -0.13 % atribuida a las caídas evidenciadas en tarifas de pasaje aéreos, cuya magnitud fue atenuada por las subidas de precios en los servicios de reparación de vehículos, pasaje en carro público y motoconcho.

De igual manera, el grupo Recreación y Cultura registró una variación de -0.63 %, producto de las disminuciones de precios en los servicios de paquetes turísticos.

Mientras que el rubro Comunicaciones reflejó una variación de – 0.44 % debido a las reducciones en los precios de los servicios de internet, telefonía celular y servicios combinados de telecomunicaciones.

Inflación de bienes transables y no transables

El IPC de los bienes transables experimentó un incremento de 0.32 % en septiembre de 2025, impulsado principalmente por las alzas en algunos alimentos y en la cerveza. En relación al índice de los bienes y servicios no transables, la inflación se situó en 0.36 %.

Inflación por regiones

El IPC por regiones geográficas en el mes de septiembre, comparado con agosto, demuestra que el de la región Ozama, que comprende el Distrito Nacional y la provincia Santo Domingo, experimentó una variación de 0.29 %; la región Norte o Cibao de 0.44 %; la región Este de 0.32 %; y la región Sur de 0.26 %.

La tasa de variación más pronunciada verificada en la región Norte obedece a una mayor contribución de artículos de alta ponderación en su canasta, como los plátanos verdes y la yuca, además de un mayor efecto del alza de precios verificado en la cerveza.

En tanto que la inflación observada en la región Sur se explica por un menor aporte del grupo Alimentos y Bebidas No Alcohólicas, principalmente por las reducciones en los precios del pollo fresco, bien alimenticio de mayor participación relativa en su canasta, así como por la menor incidencia del grupo Restaurantes y Hoteles en comparación con el resto del país.

Inflación por quintiles

Finalmente, resultados de los índices de precios por estratos socioeconómicos exhibieron tasas de inflación de 0.35 % el quintil 1, 0.37 % el quintil 2 y 0.40 % el quintil 3.

En tanto que los quintiles 4 y 5 presentaron variaciones de 0.40 % y 0.22 %, respectivamente.

La menor tasa de inflación registrada en el quintil 5 responde, en gran medida, a la menor ponderación de los alimentos en la canasta de los hogares de mayores ingresos, junto con las disminuciones observadas en las tarifas de pasajes aéreos y los servicios de paquetes turísticos.

