El ministro de Energía y Minas, Joel Santos, explicó que el Gobierno ejecuta una planificación integral para fortalecer el sistema eléctrico nacional, el cual contempla incrementar en un 54 % la capacidad instalada de energía térmica al 2028.

Este crecimiento será impulsado con la incorporación de ocho proyectos de energía térmica que aumentará en 3,317 MW al 2028 la capacidad instalada, distribuidos entre 2,311 MW provenientes de proyectos térmicos y 1,006 MW de fuentes renovables, con 300 MW de almacenamiento y más de 500 al 2028.

El ministro presentó la visión estratégica del Gobierno para el desarrollo del sector eléctrico, al resaltar la importancia de una planificación basada en la sostenibilidad, seguridad y confianza.

“Tenemos que incrementar la oferta energética y desarrollar el sector más allá del punto de crecimiento económico. En ese sentido, la planificación debe convertirse en la base del desarrollo”, afirmó Santos.

El titular del MEM explicó que la demanda energética nacional crecerá entre un 4 % y un 5 % anual, lo que exige una respuesta planificada para mantener la estabilidad del sistema.

El ministro informó que el plan incluye inversiones superiores a los US$ 450 millones en proyectos de transmisión durante los próximos tres años, además de inversiones anuales de entre US$ 150 y US$ 200 millones destinadas a la compra masiva de mediadores, transformadores y fortalecimiento de la telemedición.

Agregó que el crecimiento del sector debe sustentarse en un marco regulatorio moderno, por lo que ya descansa en el congreso la Ley de Eficiencia Energética y se trabaja en la elaboración del marco legal para la Energía Nuclear, todo orientado a fortalecer la institucionalidad y la sostenibilidad del sistema eléctrico nacional.

