El viceministro de Comercio Interno del Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM), Ramón Pérez Fermín, informó que el Gobierno mantendrá sin variación los precios de combustibles de uso masivo, mediante la asignación de un subsidio de RD$ 186.3 millones, durante la semana del 29 de noviembre al 5 de diciembre de 2025.

En ese orden, serán subsidiados el gas licuado de petróleo (GLP) con RD$ 6.06 por galón; el gasoil Regular con RD$ 20.00, y el gasoil Óptimo con RD$ 14.61.

Precios de los combustibles

Para la semana del 29 de noviembre al 5 de diciembre de 2025, los combustibles se comercializarán a los precios siguientes:

Gasolina Premium se venderá a RD$ 290.10 por galón; mantiene su precio.

Gasolina Regular, RD$ 272.50 por galón; mantiene su precio.

Gasoil Regular, RD$ 224.80 por galón; mantiene su precio.

Gasoil Óptimo, RD$ 242.10 por galón; mantiene su precio.

Avtur, RD$ 202.26 por galón; baja RD$ 10.60.

Kerosene, RD$ 234.20 por galón; baja RD$ 11.40.

Fueloil #6, RD$ 144.74 por galón; baja RD$ 5.54.

Fueloil 1%S, RD$ 161.57 por galón; baja RD$ 5.36.

Gas licuado de petróleo (GLP), RD$ 137.20 por galón; mantiene su precio.

Gas natural, RD$ 43.97, por m3 ; mantiene su precio.

La tasa de cambio promedio semanal es de RD$ 63.06, de las publicaciones diarias del Banco Central.

