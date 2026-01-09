El Gobierno mantendrá sin variación los precios de los combustibles esenciales durante la semana del 10 al 16 de enero de 2026, mediante la asignación de un subsidio de RD$ 44.2 millones.

Para esa semana será subsidiado el gas licuado de petróleo (GLP) con RD$ 5.38 por galón.

Para la semana del 10 al 16 de enero de 2026, los combustibles se comercializarán a los precios siguientes:

Gasolina Premium se venderá a RD$ 290.10 por galón; mantiene su precio.

Gasolina Regular, RD$ 272.50 por galón; mantiene su precio.

Gasoil Regular, RD$ 224.80 por galón; mantiene su precio.

Gasoil Óptimo, RD$ 242.10 por galón; mantiene su precio.

Avtur, RD$ 185.41 por galón; baja RD$2.48.

Kerosene, RD$ 216.70 por galón; baja RD$2.70.

Fueloil #6, RD$ 138.70 por galón; sube RD$0.56.

Fueloil 1%S, RD$ 155.96 por galón; sube RD$0.11.

Gas licuado de petróleo (GLP), RD$ 137.20 por galón; mantiene su precio.

Gas natural, RD$ 43.97 por m3 ; mantiene su precio.

La tasa de cambio promedio semanal es de RD$ 63.48, de las publicaciones diarias del Banco Central.

