El presidente de la Confederación Autónoma Sindical Clasista, Gabriel Antonio del Río Doñé, reiteró este viernes la necesidad de regularizar a todos los inmigrantes en República Dominicana, especialmente los haitianos, para asegurar su integración laboral y social en el país.

“Hay que regularizar a todos nuestros inmigrantes, no solamente los inmigrantes haitianos, sino a todos, porque el problema de la migración todos conocemos que es necesaria y útil para el país”, afirmó Del Río durante su intervención.

El dirigente sindical reconoció que la inmigración es un recurso valioso para sectores clave de la economía, pero subrayó que debe ser controlada.

“Ningún país del mundo puede tener la inmigración ilegal, de una forma totalmente desajustada”, señaló.

Estas declaraciones se suman a la preocupación expresada por Del Río ayer durante la vigésima Reunión Regional Americana de la OIT, donde alertó sobre el riesgo de que más de 10,000 trabajadores haitianos en Codevi pierdan sus empleos tras la expiración del programa HOPE/HELP.

La regulación es esencial

Agregó que la regulación es esencial para que los trabajadores extranjeros puedan ser contabilizados y cumplan con los beneficios sociales.

Del Río recordó que planes anteriores de regularización, como el implementado en 2014, no dieron los resultados esperados: “En 2014 cuando se trató, se hizo el plan de regularización, fue un fracaso. Siempre hay riesgos porque, como no somos perfectos los humanos, siempre hay los riesgos. Hay planes que se planean y a la larga no resultan”.

En cuanto a la situación laboral en empresas con alta presencia de inmigrantes, como las tiendas de capital chino, Del Río destacó que el Ministerio de Trabajo ha realizado inspecciones y seguimiento estricto.

Finalmente, conectó la regularización laboral con la justicia social y la paz: “Si queremos paz, tenemos que buscar la justicia social. Lo importante es hacer el esfuerzo para que haya justicia social en nuestro país y podamos tener una paz verdadera".